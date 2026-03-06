В Абинском и Крымском районах в результате атаки БПЛА повреждены квартиры и трансформатор, отменены занятия в школах
Обломки БПЛА повредили 14 квартир и подстанцию в Абинском районе, в Крымском районе произошел пожар на электростанции
6 марта оперштаб Кубани сообщил, что в результате атаки БПЛА в Абинске повреждены два многоквартирных дома. Пострадавших нет.
Обломки беспилотников посекли кровлю и выбили стекла в 14 квартирах. На данный момент на местах работают оперативные службы.
Также глава Абинского района Илья Биушкин сообщил, что в районе хутора Бережного повреждена трансформаторная подстанция. Пострадали два человека, погибших нет. На данный момент площадь возгорания составляет 120 кв. метров. Его тушат, на месте работают спецслужбы.
Отменены занятия и мероприятия в школах, детских садах и учреждениях культуры. Илья Биушкин просит жителей воздержаться от поездок и лишних перемещений по району и оставаться дома. В муниципалитете звучат сирены.
Также в Крымском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электростанции. Пожар на площади 20 кв. метров потушили в 6:50. Пострадавших нет. В школах и детских садах района отменили занятия.
По данным Минобороны России за ночь с 5 на 6 марта над Краснодарским краем были перехвачены 2 БПЛА, над акваторией Черного моря — 5.
Как писали Юга.ру, 4 марта недалеко от аэропорта Краснодара нашли обломки БПЛА. Ранее жители слышали звуки взрывов.