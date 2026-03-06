В Севастополе пострадали девять человек после падения сбитого БПЛА у жилого дома

Крым

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала главы Севастополя Михаила Развожаева https://t.me/razvozhaev/18472
    © Скриншот из телеграм-канала главы Севастополя Михаила Развожаева https://t.me/razvozhaev/18472

Глава Севастополя рассказал о последствиях атаки беспилотников

Ночью 6 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что рядом с пятиэтажкой на улице Ефремова упал сбитый беспилотник. Он был начинен поражающими металлическими шарами и взрывчаткой. В результате дом оказался сильно поврежден. 

Недалеко от аэропорта Краснодара 4 марта нашли обломки БПЛА:

За медицинской помощью обратились девять пострадавших, трое из них — дети. Их отправили в стационары с различными ранами. Три человека получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. 

Развожаев отметил, что утром специалисты начнут ликвидировать последствия атаки.

По данным Минобороны России, за ночь 6 марта на территорией Крыма сбили 56 беспилотников.

Как писали Юга.ру,  в ночь с 1 на 2 марта Новороссийск атаковали беспилотники. В результате пострадали семь человек. Также произошел пожар на топливном терминале.

Крым Происшествия СВО Севастополь

Все материалы по теме:

Новости

Какая погода ожидается в Краснодарском крае в праздничные выходные?
Джаз-рок группа The Zverstvo даст большой концерт в Краснодаре впервые за 10 лет
Бизнесмены Кубани попросили поднять порог НДС до 30 млн рублей и снизить ставку до 3%
Краснодарский концерт Flo Rida перенесли на май из-за войны на Ближнем Востоке
Пробки в Краснодаре: Восточный обход окрасился в бордовый из-за срочного ремонта
«Ты этого достойна». В Краснодаре пройдет лекция о женщинах в рекламной сфере

Лента новостей

Как женщины строили и меняли дореволюционный Екатеринодар
Сегодня, 17:55
Как женщины строили и меняли дореволюционный Екатеринодар
«Стереотип о бесправии казачки ошибочен»
Сегодня, 17:55
«Стереотип о бесправии казачки ошибочен»
Интервью с историком Андреем Дюкаревым о роли женщин в истории Екатеринодара
Дайте стабильность, а не патриархат
Вчера, 14:20
Дайте стабильность, а не патриархат
Ответ на призывы лишить женщин прав

Реклама на сайте