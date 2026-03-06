В Севастополе пострадали девять человек после падения сбитого БПЛА у жилого дома

Ночью 6 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что рядом с пятиэтажкой на улице Ефремова упал сбитый беспилотник. Он был начинен поражающими металлическими шарами и взрывчаткой. В результате дом оказался сильно поврежден.

За медицинской помощью обратились девять пострадавших, трое из них — дети. Их отправили в стационары с различными ранами. Три человека получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Развожаев отметил, что утром специалисты начнут ликвидировать последствия атаки.



По данным Минобороны России, за ночь 6 марта на территорией Крыма сбили 56 беспилотников.