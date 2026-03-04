Недалеко от аэропорта Краснодара нашли обломки БПЛА. Ранее жители слышали звуки взрывов
Над Краснодаром сбили беспилотник. Обломки обнаружили в поселке Знаменском, на месте работают оперативные службы
4 марта в 15:12 краевой оперштаб сообщил, что в Краснодаре обломки БПЛА обнаружили в поселке Знаменском. Он расположен в 1,5 км севернее терминала краснодарского аэропорта.
По предварительной информации, люди не пострадали, инфраструктура и жилые дома не повреждены. На месте работают специальные и оперативные службы.
За полчаса до сообщения оперштаба в пабликах стали писать, что жители Пригородного района Краснодара слышали громкие звуки, похожие на взрывы, а в небе был виден дым.
«Ну вот, опять что-то бахнуло, как спокойно жить-то», — пишут в комментариях к посту Kub Mash.
Официальной информации о причинах громких звуков не было.
Выбиты окна и двери, пострадал газопровод:
Беспилотную опасность в Краснодарском крае объявили днем. После этого закрыли аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи. Сирены об угрозе беспилотников работали в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Сочи. В Краснодаре систему оповещения населения не включали.
Как писали Юга.ру, аэропорты Сочи и Краснодара 1 и 2 марта не работали больше 18 часов. Тогда были задержаны более 170 рейсов.