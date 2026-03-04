«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» организуют вывозные рейсы туристов из ОАЭ в Сочи и Краснодар

4 марта запланированы рейсы из ОАЭ в Сочи и Краснодар. Полеты отменяли из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

3 марта пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщила, что 4 марта планируется вывозной рейс туристов из Объединенных Арабских Эмиратов в Сочи.

Рейс должен состояться в 22:45 по времени ОАЭ, вылет запланирован из эмирата Рас-эль-Хайма. Полет пройдет через обходные маршруты с дополнительной посадкой в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

В авиакомпании заявили, что пассажиры должны добраться самостоятельно до аэропорта в Рас-эль-Хайме. В первую очередь вывозить будут тех, чей рейс должен был состояться 28 февраля. Далее — 1, 2 и 3 марта.

Помимо этого «Уральские авиалинии» планируют еще три вывозных рейса — в Екатеринбург и два в Домодедово. Они пройдут с дополнительной посадкой в Навои (Узбекистан).