«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» организуют вывозные рейсы туристов из ОАЭ в Сочи и Краснодар
4 марта запланированы рейсы из ОАЭ в Сочи и Краснодар. Полеты отменяли из-за военного конфликта на Ближнем Востоке
3 марта пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщила, что 4 марта планируется вывозной рейс туристов из Объединенных Арабских Эмиратов в Сочи.
Рейс должен состояться в 22:45 по времени ОАЭ, вылет запланирован из эмирата Рас-эль-Хайма. Полет пройдет через обходные маршруты с дополнительной посадкой в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
В авиакомпании заявили, что пассажиры должны добраться самостоятельно до аэропорта в Рас-эль-Хайме. В первую очередь вывозить будут тех, чей рейс должен был состояться 28 февраля. Далее — 1, 2 и 3 марта.
Помимо этого «Уральские авиалинии» планируют еще три вывозных рейса — в Екатеринбург и два в Домодедово. Они пройдут с дополнительной посадкой в Навои (Узбекистан).
Также авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о выполнении вывозного рейса в Краснодар из ОАЭ. Рейс вылетел в 9:33 по местному времени из Дубая. На нем отправились пассажиры, чей рейс должен был состояться 28 февраля.
Полет пройдет с дополнительной остановкой в Анталье (Турция). Прибытие в Краснодар запланировано на 18:30.
Также «Аэрофлот» планирует вывозной рейс из Дубая в Москву. Он запланирован на 16:55 по времени ОАЭ.
Напомним, 28 февраля рейсы в Краснодар из Дубая стали переносить из-за войны Израиля и США с Ираном, начавшейся 28 февраля. Полеты отменили из-за временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, которые местные власти ввели из-за резкой эскалации ситуации с Ираном.
3 марта авиакомпания «Аэрофлот» отменила прямые рейсы между Краснодаром, другими городами РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами до 8 марта, и сообщила, что вывозные рейсы осуществляются через Москву.
