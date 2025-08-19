В 22 регионах России с сентября «Разговоры о важном» будут проводить в детских садах

Дошкольникам будут рассказывать о семье и дружбе, нравственности, истории, уважении к культуре России и любви к Родине

19 августа «Ведомости» сообщили, что в России с 1 сентября начнут тестировать курс «Разговоры о важном» в детских садах. Дошкольникам в возрасте от трех до семи лет будут рассказывать о семье и дружбе, нравственности, истории, уважении к культуре России и любви к Родине. Предполагается, что воспитатели будут заниматься с детьми в форме, соответствующей их возрасту. В том числе с использованием интерактивов, игр, творческих заданий и книг.

Эксперимент пройдет в 22 регионах и продлится до конца года. Среди участников — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская, Амурская, Самарская, Нижегородская, Вологодская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Челябинская и Воронежская области, Пермский, Красноярский и Краснодарский края, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Потом Минпросвещения проанализирует полученные результаты и решит, стоит ли вводить курс во всех государственных детских садах страны. Научный сотрудник Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова считает, что результаты курса будет сложно оценить из-за возраста детей. У специалистов возникнут трудности с проведением опросов или тестов на освоение малышами нравственных ценностей и идей патриотизма. Новикова считает, что дошкольникам просто нужно наблюдать позитивные примеры со стороны воспитателей и остальных сотрудников детсада.