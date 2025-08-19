В 22 регионах России с сентября «Разговоры о важном» будут проводить в детских садах

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото BBC Creative, Unsplash.com
    © Фото BBC Creative, Unsplash.com

Дошкольникам будут рассказывать о семье и дружбе, нравственности, истории, уважении к культуре России и любви к Родине

19 августа «Ведомости» сообщили, что в России с 1 сентября начнут тестировать курс «Разговоры о важном» в детских садах. Дошкольникам в возрасте от трех до семи лет будут рассказывать о семье и дружбе, нравственности, истории, уважении к культуре России и любви к Родине.

Предполагается, что воспитатели будут заниматься с детьми в форме, соответствующей их возрасту. В том числе с использованием интерактивов, игр, творческих заданий и книг.

Читайте также:

Эксперимент пройдет в 22 регионах и продлится до конца года. Среди участников — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская, Амурская, Самарская, Нижегородская, Вологодская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Челябинская и Воронежская области, Пермский, Красноярский и Краснодарский края, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Потом Минпросвещения проанализирует полученные результаты и решит, стоит ли вводить курс во всех государственных детских садах страны.

Научный сотрудник Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова считает, что результаты курса будет сложно оценить из-за возраста детей. У специалистов возникнут трудности с проведением опросов или тестов на освоение малышами нравственных ценностей и идей патриотизма.

Новикова считает, что дошкольникам просто нужно наблюдать позитивные примеры со стороны воспитателей и остальных сотрудников детсада.

Как писали Юга.ру, в школах Краснодара введут уроки снятия стресса и профилактики агрессии.

Дети Детские сады Образование

Новости

В Краснодаре ограничат движение по Тургеневскому мосту 19 и 20 августа
Мессенджер МАХ обвинили в слежке за пользователями через камеры. Создатели опровергли претензии
Авиабилеты в Сочи подешевели. На курорт из разных городов можно долететь менее чем за 10 тыс. рублей
В 22 регионах России с сентября «Разговоры о важном» будут проводить в детских садах
В Краснодаре теплоход может закрыть навигацию по реке Кубань из-за обмелевшего водохранилища
В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Призрак в доспехах»

Лента новостей

Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Вчера, 16:06
Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
«А маски не надо надеть?»
Вчера, 17:28
«А маски не надо надеть?»
Санаторий Анапы просит туристов надевать бахилы перед посещением пляжа
Кино под звездами, сказки и попкорн
Вчера, 17:40 Реклама
Кино под звездами, сказки и попкорн
В новом краснодарском парке устроили летний фестиваль

Реклама на сайте