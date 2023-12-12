Стоимость яиц в России может упасть весной 2024 года. Посмотрели на ценники в Краснодаре

По состоянию на 12 декабря в популярном сервисе доставки продуктов 10 яиц в Краснодаре можно приобрести за 135, 149, 159 и 169 рублей. Как убедился наш редактор, в Москве яйца отборной категории С0 можно купить за 129 рублей, сделав заказ в том же популярном сервисе по доставке.

Также Краснодарстат поделился с Юга.ру таблицей с динамикой цен на данный товар. Из нее следует, что с января по ноябрь 2023 года яйца подорожали почти на 40 рублей — с 79,95 до 119,7 рублей.

Мэрия Краснодара подтвердила СМИ, что цены на яйца первой категории в городе выросли более, чем на 50%, а второй — почти на 64%. «В результате мониторингов, осуществленных в период с 10 января 2023 по 5 декабря 2023, выявлено увеличение средних розничных цен на яйцо куриное первой категории на 41,55 рублей (с 81,15 до 122,70 рублей), или на 51,2%, и яйцо куриное второй категории на 43,03 рублей (с 67,54 до 110,57 рублей), или на 63,7%».

11 декабря Сенатор Совета Федерации Сергей Митин рассказал «Парламентской газете», что яйца в России могут подешеветь весной 2024 года. По его словам, это будет возможно, если меры правительства окажутся эффективными и будут «нормально функционировать»:



«Сейчас наша задача — стимулировать производителей, нарастить само производство, создать условия для того, чтобы ажиотаж вокруг яиц можно было сгладить без повышения цен. С учетом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определенная инерция. Но если стимулирующие меры, разработанные правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать».



В начале декабря Генпрокуратура пообещала проверить деятельность производителей и розничных продавцов куриных яиц.

Также 8 декабря Россельхознадзор разрешил привозить столовые яйца с 17 предприятий Турции. Ранее ведомство открыло импорт продукции только с четырех производств.



В конце ноября Юга.ру писали о том, почему на рынке поднялась цена за килограмм хамсы. Рыбодобытчик спрогнозировал дальнейший рост стоимости за килограмм данной продукции.