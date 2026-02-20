Краснодарцев приглашают на уборку Селезневского сквера

Краснодарский край

  • © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года
    © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Активисты Краснодара проведут уборку территории в границах улиц Селезнева и Ставропольской

Основательница и координаторка краснодарского общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова анонсировала на 21 февраля субботник. Активисты будут убирать от мусора Селезневский сквер и прилегающую к нему территорию.

Зеленая зона находится в границах улиц Селезнева и Ставропольской. Мусорные мешки и перчатки выдадут.

Всех желающих ждут 21 февраля в 12:00 у калитки спортивной площадки ЖК «Дом у озера».

Сквер Селезневский появился в Краснодаре в 2014 году. Он находится вдоль берега озера Карасун с противоположной стороны от главного корпуса Кубанского государственного университета.

Как писали Юга.ру, в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре залили бетоном зеленую зону. 

