Краснодарцев приглашают на уборку Селезневского сквера
Активисты Краснодара проведут уборку территории в границах улиц Селезнева и Ставропольской
Основательница и координаторка краснодарского общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова анонсировала на 21 февраля субботник. Активисты будут убирать от мусора Селезневский сквер и прилегающую к нему территорию.
Зеленая зона находится в границах улиц Селезнева и Ставропольской. Мусорные мешки и перчатки выдадут.
Всех желающих ждут 21 февраля в 12:00 у калитки спортивной площадки ЖК «Дом у озера».
Сквер Селезневский появился в Краснодаре в 2014 году. Он находится вдоль берега озера Карасун с противоположной стороны от главного корпуса Кубанского государственного университета.
Как писали Юга.ру, в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре залили бетоном зеленую зону.