«Был тихий уголок, там зимуют птицы». В Краснодаре на ГМР забетонировали участок парка «Старая Кубань»
В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре залили бетоном зеленую зону. Проблемой занялся городской депутат Сафронов
15 февраля жители Краснодара опубликовали в соцсетях кадры забетонированного берега и корней деревьев в парке «Старая Кубань» на ГМР. Горожан обеспокоило, что растения могут погибнуть.
«И туда добрались? Уродовать всю природу. Был тихий уголок, там зимуют птицы! А теперь что? Достали со своим бетоном везде. Уже и пляж бетонируют с деревьями вместе. Кто дал разрешение на это варварство?», — прокомментировала пользовательница соцсетей.
В сети появилась информация, что компания Галицкого нанесла вред природе при строительстве «Парка Облаков»:
16 февраля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что площадку согласовали с госучреждением «Парки культуры и отдыха Краснодара» и сейчас обустраивают ее по просьбе жителей для Крещенских купаний. На участке планируют организовать пункты переодевания и обогрева. Однако позже МЦУ удалил этот пост.
К 18 февраля краснодарцы не обнаружили никакого паспорта объекта на участке и усомнились в законности строительства в водоохранной зоне.
Утром 19 февраля на происшествие отреагировал депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов. Он рассказал, что пообщался с руководством департамента городского хозяйства на эту тему — конструкцию решили снести.
Ближе к полудню 19 февраля замглавы Краснодара Максим Онищенко заявил в своем телеграм-канале, что сооружение начали демонтировать. По его словам, власти разбираются, как это могло произойти:
«Поручил незамедлительно организовать демонтаж так, чтобы не травмировать растения. Никаких бетонных площадок в этом тихом зеленом месте не может быть».
