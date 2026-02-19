«Был тихий уголок, там зимуют птицы». В Краснодаре на ГМР забетонировали участок парка «Старая Кубань»

В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре залили бетоном зеленую зону. Проблемой занялся городской депутат Сафронов

15 февраля жители Краснодара опубликовали в соцсетях кадры забетонированного берега и корней деревьев в парке «Старая Кубань» на ГМР. Горожан обеспокоило, что растения могут погибнуть.

«И туда добрались? Уродовать всю природу. Был тихий уголок, там зимуют птицы! А теперь что? Достали со своим бетоном везде. Уже и пляж бетонируют с деревьями вместе. Кто дал разрешение на это варварство?», — прокомментировала пользовательница соцсетей.

В сети появилась информация, что компания Галицкого нанесла вред природе при строительстве «Парка Облаков»:

16 февраля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что площадку согласовали с госучреждением «Парки культуры и отдыха Краснодара» и сейчас обустраивают ее по просьбе жителей для Крещенских купаний. На участке планируют организовать пункты переодевания и обогрева. Однако позже МЦУ удалил этот пост.

К 18 февраля краснодарцы не обнаружили никакого паспорта объекта на участке и усомнились в законности строительства в водоохранной зоне.

Утром 19 февраля на происшествие отреагировал депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов. Он рассказал, что пообщался с руководством департамента городского хозяйства на эту тему — конструкцию решили снести.

Ближе к полудню 19 февраля замглавы Краснодара Максим Онищенко заявил в своем телеграм-канале, что сооружение начали демонтировать. По его словам, власти разбираются, как это могло произойти:

«Поручил незамедлительно организовать демонтаж так, чтобы не травмировать растения. Никаких бетонных площадок в этом тихом зеленом месте не может быть».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Гидрострое расширят Николаевский бульвар и высадят фруктовый сад.

