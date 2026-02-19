«Был тихий уголок, там зимуют птицы». В Краснодаре на ГМР забетонировали участок парка «Старая Кубань»

15 февраля жители Краснодара опубликовали в соцсетях кадры забетонированного берега и корней деревьев в парке «Старая Кубань» на ГМР. Горожан обеспокоило, что растения могут погибнуть.

«И туда добрались? Уродовать всю природу. Был тихий уголок, там зимуют птицы! А теперь что? Достали со своим бетоном везде. Уже и пляж бетонируют с деревьями вместе. Кто дал разрешение на это варварство?», — прокомментировала пользовательница соцсетей.