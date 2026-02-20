В Новороссийске арестовали экс-директора «Водоканала». Он причинил ущерб на 27 млн рублей

Обвиняемый руководил «Водоканалом» с июля 2017 по ноябрь 2021 года. Сейчас он работает на том же предприятии, но уже в должности первого заместителя директора.

19 февраля пресс-служба СК по Краснодарскому краю сообщила , что бывшему директору «Водоканала» Новороссийска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дело возбудили по материалам, которые передали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, летом 2021-го он подписывал документы, которые позволяли застройщикам подключать жилые дома к старым сетям без оплаты. Сети не выдерживали нагрузки, начались массовые аварии, упал напор воды, люди оставались без нормального водоснабжения. Кроме того, муниципалитету и самому предприятию насчитали ущерб почти на 27 млн рублей.

В рамках расследования силовики провели обыски — и дома у обвиняемого, и на работе. Суд отправил его под стражу.

Напомним, в Новороссийске регулярно происходят проблемы с водой. Износ сетей водоснабжения составляет 63%. Именно старые трубы — причина многочисленных отключений и аварий.

Власти обещали исправить все к концу 2024 года, но сроки сдвинулись из-за «новых вызовов». Позже в ходе прямой линии с Вениамином Кондратьевым стало известно, что Троицкий водопровод достроят в 2025 году, а полностью решат проблему — к 2026-му.