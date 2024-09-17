Власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске планируют ремонт сетей и реконструкцию Неберджаевского водохранилища

17 сентября МУП «Водоканал Новороссийска» сообщило, что подготовил план, благодаря которому во все дома и квартиры круглосуточно будет поступать вода.

Ресурс в городе берется из трех источников: Троицкий групповой водопровод, Неберджаевское водохранилище и Пенайские источники. Суточный объем поступающей воды составляет 126,6 тыс. кубометров. Сейчас Новороссийску не хватает примерно 26 тыс. кубометров воды в сутки. Это 20% от необходимого объема подачи.

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Проблемы с водой в городе происходят регулярно. Как пояснили порталу 93.ru в администрации со ссылкой на водоканал, износ сетей водоснабжения составляет 63%. Именно старые трубы — причина многочисленных отключений и аварий. Постоянно ломается Троицкий водопровод, который обеспечивает Крымский район, Новороссийск, Геленджик и прилегающие к ним населенные пункты.

Чтобы не было дефицита воды, нужно устранить потери в сетях. Для этого «Водоканал Новороссийска» запланировал капремонт сетей, замену и реконструкцию водоводов Троицкого группового водопровода по улице Магистральной и улице Кутузовской, установку приборов учета, реконструкцию подводящих и отводящих водоводов на резервуаре чистой воды Вербовая балка. Это позволит сократить потери на 26,9%, что превышает образовавшийся дефицит.

Также «Водоканал Новороссийска» планирует реконструировать Неберджаевское водохранилище. На него приходится 22% объема всей поступающей в город воды. После реконструкции объем ресурса увеличится с 8 до 9,5 млн кубометров.

Всё перечисленное хотят реализовать к 2026 году.

Жителей Новороссийска такая информация не сильно обнадеживает. Вот некоторые комментарии пользователей соцсетей:

  • «Ну судя по тому, что я уже полтора месяца бьюсь с водоканалом, чтобы они устранили ими же выявленную утечку воды, то объём воды, которая попадет к конечному потребителю, будет ничтожный. Но цены на воду, скорее всего, задерут опять, опираясь на цифры из этого доклада».
  • «Лапша. Основной вопрос — это потери на подающих сетях от 65 до 69%. Решить его за два года НЕВОЗМОЖНО!»
  • «Самый главный вопрос: как ремонт и установка новых приборов учёта повлияет на наличие самой воды в трубах?»
  • «Почему-то всё будущим живём».

Как писали Юга.ру, В Краснодаре с 16 по 20 сентября ограничат подачу горячей воды. 

Благоустройство ЖКХ Новороссийск

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