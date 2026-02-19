В Краснодаре состоится презентация культурного журнала «Улей»

Альманах объединяет оттиски гравюр, разные фактуры, графику и стихи

Краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал на 21 февраля презентацию культурного журнала «Улей». Это альманах, созданный мастером гравюры Андреем Лахно в редком жанре книга художника.

Журнал создан вручную, издание объединяет оттиски гравюр, разные фактуры, графику и стихи. Альманах выходит раз в сезон, тираж пронумерован и составляет 25 экземпляров. В экспозицию вошли 13 номеров.

Путешествие к себе:

Открытие экспозиции и экскурсия с Андреем Лахно и редактором Андреем Першиным состоится в 12:00. Участие бесплатное.

В 16:00 начнется встреча с художниками, чьи работы можно увидеть в разных выпусках альманаха. Среди них — Владимир Мигачев, Игорь Михайленко, Надежда Устрицкая, Сергей Таушанов, Константин Лупанов, Игорь Гаркушенко, Дмитрий Решмет. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Увидеть 13 номеров альманаха «Улей» можно до 1 марта на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит мультимедийный фестиваль азиатской культуры.

