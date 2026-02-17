Путешествие к себе. В Краснодаре открылась выставка «Исток»

В Краснодаре покажут 50 работ Алены Удаловой, выполненных в смешанной технике (12+)

Большинство произведений — монохром. По задумке автора, минимализм цвета позволяет максимально сконцентрироваться на содержании и эмоциях.

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 17 февраля открытие выставки «Исток». Преставлено около 50 работ Алены Удаловой, выполненных в смешанной технике.

«Художник предлагает нам отправиться в запутанные лабиринты самосознания, чтобы увидеть, как разные эпохи и опыт предков сплетаются в уникальный узор нашей личности», — рассказали организаторы.

Алена Удалова окончила Краснодарское художественное училище. В 2020 году стала членом Союза театральных деятелей, с 2024-го — членом Союза русских художников.

Выставка будет работать до 1 марта на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билетов 200 рублей.