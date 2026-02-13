Китай, Корея, Япония. В Краснодаре пройдет мультимедийный фестиваль азиатской культуры

Мультимедийные инсталляции превратят пространство в живую среду, где изображение и свет взаимодействуют с посетителями. Вместо статичных картинок — динамика и технология.

Экспозиции и художники каждую неделю будут меняться. Первая неделя посвящена Китаю, вторая — Корее, третья — Японии. Заявлено участие Елены Балунец, Екатерины Пшеничной, Ольги Мироненко, Юрия Блонского, Екатерины Голенко, Камиллы Бурхановой.

«Создали портал, где мудрость Китая встречается с digital-искусством, утонченная эстетика Японии расцветает в инсталляциях, энергия Кореи задает ритм всему пространству. Это путешествие для всех — искушенных ценителей и тех, кто только начинает открывать для себя магию Восточной Азии», — рассказали организаторы.

Открытие состоится 14 февраля в 19:00. На открытие вход свободный, далее 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей.

Фестиваль будет работать до 9 марта на улице Северной, 316 в новом арт-центре «Светло». Это совместный проект арт-пространства «Logovo Феникса» и мультимедийной студии Din-Din Studio.

Выходные дни: 18 и 24 февраля, 2 марта.