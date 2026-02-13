Китай, Корея, Япония. В Краснодаре пройдет мультимедийный фестиваль азиатской культуры
Посетителей ждут мультимедийные инсталляции, шоу-программа и выставка современных художников (12+)
Арт-пространство «Logovo Феникса» анонсировало на 14 февраля открытие мультимедийного фестиваля азиатской культуры «Логово Дракона».
В программе:
- инсталляции;
- выставка современных художников;
- тематические недели Китая, Японии и Кореи;
- практические мастер-классы;
- лекции;
- ужины.
Мультимедийные инсталляции превратят пространство в живую среду, где изображение и свет взаимодействуют с посетителями. Вместо статичных картинок — динамика и технология.
Экспозиции и художники каждую неделю будут меняться. Первая неделя посвящена Китаю, вторая — Корее, третья — Японии. Заявлено участие Елены Балунец, Екатерины Пшеничной, Ольги Мироненко, Юрия Блонского, Екатерины Голенко, Камиллы Бурхановой.
«Создали портал, где мудрость Китая встречается с digital-искусством, утонченная эстетика Японии расцветает в инсталляциях, энергия Кореи задает ритм всему пространству. Это путешествие для всех — искушенных ценителей и тех, кто только начинает открывать для себя магию Восточной Азии», — рассказали организаторы.
Открытие состоится 14 февраля в 19:00. На открытие вход свободный, далее 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей.
Фестиваль будет работать до 9 марта на улице Северной, 316 в новом арт-центре «Светло». Это совместный проект арт-пространства «Logovo Феникса» и мультимедийной студии Din-Din Studio.
Выходные дни: 18 и 24 февраля, 2 марта.
