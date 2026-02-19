В музейной кофейне Краснодара открылась бесплатная выставка «Кристаллы»
Дизайнер и художник Рачик Авакян познакомит с ключевыми героями своей творческой вселенной (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 20 февраля открытие выставки «Кристаллы». Представлены работы дизайнера и художника Рачика Авакяна.
Экспозиция познакомит с уникальным авторским стилем мастера, который складывался в течение восьми лет. Авакян покажет ключевых героев своей творческой вселенной — Рачиком, Мирой и Полиной.
«Персонаж Рачик — мой автопортрет, отправная точка всей вселенной моего стиля. Через него в конкретных локациях и сюжетах я фиксирую свои эмоциональные состояния и пережитые события, превращая личное в универсальное художественное высказывание», — рассказал автор.
Выставка будет работать до 12 марта в кофейне на улице Красной, 11 (Музейный дворик). Вход свободный.
