В музейной кофейне Краснодара открылась бесплатная выставка «Кристаллы»

Дизайнер и художник Рачик Авакян познакомит с ключевыми героями своей творческой вселенной (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 20 февраля открытие выставки «Кристаллы». Представлены работы дизайнера и художника Рачика Авакяна.

Экспозиция познакомит с уникальным авторским стилем мастера, который складывался в течение восьми лет. Авакян покажет ключевых героев своей творческой вселенной — Рачиком, Мирой и Полиной.

«Персонаж Рачик — мой автопортрет, отправная точка всей вселенной моего стиля. Через него в конкретных локациях и сюжетах я фиксирую свои эмоциональные состояния и пережитые события, превращая личное в универсальное художественное высказывание», — рассказал автор.

Выставка будет работать до 12 марта в кофейне на улице Красной, 11 (Музейный дворик). Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 февраля открылась выставка «Исток».

