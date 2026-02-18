Искусство каменного века. В Краснодаре пройдет лекция про наскальные рисунки
Историк-археолог расскажет про первобытное искусство (12+)
Музей «Энос» анонсировал на 20 февраля лекцию «Искусство палеолита: первые образы человечества». Встречу проведет историк-археолог Вадим Велитченко.
Программа:
- что такое искусство каменного века;
- техники и материалы;
- гипотезы о назначении (магия, ритуал, коммуникация).
Первобытное искусство — творчество обществ, находящихся на стадии догосударственного и дописьменного развития. Древнейшие произведения создали охотники и собиратели эпохи палеолита. Представлены абстрактными знаками, пещерными изображениями, гравировкой и барельефами на различных поверхностях.
Лекция состоится 20 февраля в 17:00 на улице Красной, 11 (Музейный дворик, пространство «КиноАРТ»).
