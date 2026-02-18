Искусство каменного века. В Краснодаре пройдет лекция про наскальные рисунки

  • Рок-о-Сорсье, Франция © Автор Geneviève Pinçon, файл доступен по лицензии Creative Commons
Историк-археолог расскажет про первобытное искусство (12+)

Музей «Энос» анонсировал на 20 февраля лекцию «Искусство палеолита: первые образы человечества». Встречу проведет историк-археолог Вадим Велитченко.

Программа:

  • что такое искусство каменного века;
  • техники и материалы;
  • гипотезы о назначении (магия, ритуал, коммуникация).

Первобытное искусство — творчество обществ, находящихся на стадии догосударственного и дописьменного развития. Древнейшие произведения создали охотники и собиратели эпохи палеолита. Представлены абстрактными знаками, пещерными изображениями, гравировкой и барельефами на различных поверхностях.

Лекция состоится 20 февраля в 17:00 на улице Красной, 11 (Музейный дворик, пространство «КиноАРТ»).

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара в праздничные выходные пройдут мастер-классы.

В Краснодаре пройдет лекция про наскальные рисунки
