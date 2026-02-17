Николай Фоменко стал амбассадором Авито Авто

Авито Авто объявило о сотрудничестве с актером, музыкантом и автогонщиком Николаем Фоменко

Николай Фоменко стал амбассадором онлайн-платформы. Он будет рассказывать о ее возможностях и решениях, которые делают рынок и путь пользователя безопаснее и прозрачнее, например, о проверке истории автомобиля через «Автотеку» и подборе вариантов от проверенных партнеров через сервис «Селект». Первая рекламная кампания с участием Фоменко стартует 16 февраля 2026 года.

Как отметили в Авито, выбор партнера связан не только с медийностью Фоменко, но и с его профессиональным бэкграундом. Он мастер спорта международного класса по автоспорту, участвовал в гонках FIA GT Championship, был первым россиянином на старте «24 часов Ле-Мана», побеждал в классе N-GT, а позже работал техническим директором команды Marussia в Формуле-1.

«Я много лет в автомобилях — и на трассе, и в жизни. Для меня как для любого автолюбителя, когда выбираешь машину, важны факты, надежность, прозрачность и понятные инструменты. Мне близок подход Авито Авто: технологично, открыто, со знанием дела и с уважением к человеку, который принимает решение. В этом партнерстве я хочу помочь людям смотреть на выбор авто спокойнее и увереннее», — рассказал Николай Фоменко.

В пресс-службе платформы добавляют, что такое сотрудничество продолжает стратегию Авито Авто по развитию прозрачного и безопасного автомобильного рынка, где путь к покупке становится более понятным и управляемым благодаря внедрению цифровизации и технологичных сервисов.

В компании говорят, что цифровые сервисы заметно меняют рынок. Согласно опросу платформы, 83% пользователей считают, что покупать машину через онлайн-площадки стало удобнее, чем десять лет назад. Люди все реже готовы покупать «кота в мешке» — они хотят проверять данные и сравнивать варианты.

Спрос на машины в 2026 году остается высоким. Каждый третий россиянин (34%) планирует купить автомобиль в ближайший год. Активнее всего — люди 35–44 лет. Среди них 42% присматриваются к машинам с пробегом.

Средний бюджет на покупку — около 2,3 млн рублей. При этом женщины чаще мужчин ориентируются на более доступные варианты: 57% готовы потратить до 2 млн (среди мужчин — 51%).

Самый популярный тип кузова — седан (35%). Далее идут кроссоверы (28%), внедорожники (24%), универсалы (23%) и хетчбэки (19%).

