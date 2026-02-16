В Краснодарском крае задержали министра ГО и ЧС Сергея Штрикова

Министра ГО и ЧС Кубани Сергея Штрикова задержали по подозрению в превышении полномочий

По предварительным данным, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Наказание варьируется от штрафов до лишения свободы от 3 до 10 лет.

16 февраля РИА «Новости» сообщили , что сотрудники ФСБ задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Об этом заявил источник издания в правоохранительных органах.

По 2 млрд откатов в год:

Собеседник уточнил, что следственные действия связаны с исполнением государственных контрактов, однако другие детали пока не раскрываются.

По данным Kub Mash, Штриков планировал уехать в отпуск в Сочи, а потом в Москву. Его задержали на вокзале.

Сергей Штриков занимал пост главы кубанского министерства ГО и ЧС с 2020 года. До этого был гендиректором ОАО «РОСШЕЛЬФ».