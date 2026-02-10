Художественный музей Краснодара покажет 50 живописных работ Сергея Полупанова
В музее им. Коваленко пройдет персональная выставка Сергея Полупанова «Точка сборки»
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 12 февраля открытие выставки Сергея Полупанова «Точка сборки». Серия, состоящая из 50 живописных работ, создана в 2022–2024 годах. В ней художник работает на грани между абстрактным и фигуративным искусством.
Термин «точка сборки» стал широко известен благодаря книгам Карлоса Кастанеды. Однако серия Полупанова не связана с его наследием.
«В ней сконцентрирован опыт личного восприятия отдельного человека, художника, зрителя, транслируемый в пространство посредством живописи. В этом контексте точка сборки является, своего рода, центральным механизмом сознания, которое и занимается формированием нашего восприятия мира, а также ключом к пониманию, как мы видим и интерпретируем реальность», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 1 февраля на улице Красной, 15.
Сергей Полупанов родился в Краснодарском крае. Творческую деятельность начал в 2000 году. За это время принял участие более чем в 20 различных выставках, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России. Его работы хранятся в музейных фондах и частных коллекциях.
