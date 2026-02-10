Художественный музей Краснодара покажет 50 живописных работ Сергея Полупанова

Термин «точка сборки» стал широко известен благодаря книгам Карлоса Кастанеды. Однако серия Полупанова не связана с его наследием.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 12 февраля открытие выставки Сергея Полупанова «Точка сборки». Серия, состоящая из 50 живописных работ, создана в 2022–2024 годах. В ней художник работает на грани между абстрактным и фигуративным искусством.

«В ней сконцентрирован опыт личного восприятия отдельного человека, художника, зрителя, транслируемый в пространство посредством живописи. В этом контексте точка сборки является, своего рода, центральным механизмом сознания, которое и занимается формированием нашего восприятия мира, а также ключом к пониманию, как мы видим и интерпретируем реальность», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 1 февраля на улице Красной, 15.

Сергей Полупанов родился в Краснодарском крае. Творческую деятельность начал в 2000 году. За это время принял участие более чем в 20 различных выставках, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России. Его работы хранятся в музейных фондах и частных коллекциях.