Творческий нетворкинг и дейтинг. В Краснодаре 14 февраля пройдет «Замечательная вечеринка»
В День святого Валентина в Краснодаре пройдет вечеринка, где можно найти пару или партнеров по творчеству
Музыкальное сообщество Interacti7e анонсировало на 14 февраля «Замечательную вечеринку». Событие приурочено ко Дню святого Валентина.
Вечеринка пройдет в формате нетворкинг + дейтинг. На входе посетители смогут выбрать браслеты: зеленый — ищу творческое содействие, розовый — ищу пару, оранжевый — никого не ищу.
«Мы готовим безопасное и неформальное пространство для тех, кто перенасыщен и хочет живого общения, находится в поиске творческих союзников, друзей или второй половинки», — рассказали организаторы.
Музыку будут ставить Nikanor Nikitin, NST, Max KLMV, Elena Litvinenko, KRИIIINA, Ejen, Bani, Kss_Baby, Pranadealer. Также в программе интерактивы и розыгрыши призов.
Вечеринка состоится 14 февраля в 22:00 на улице Северной, 223 (бар El Barto). Стоимость билетов 500 рублей.
