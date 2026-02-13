Творческий нетворкинг и дейтинг. В Краснодаре 14 февраля пройдет «Замечательная вечеринка»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В День святого Валентина в Краснодаре пройдет вечеринка, где можно найти пару или партнеров по творчеству

Музыкальное сообщество Interacti7e анонсировало на 14 февраля «Замечательную вечеринку». Событие приурочено ко Дню святого Валентина.

Вечеринка пройдет в формате нетворкинг + дейтинг. На входе посетители смогут выбрать браслеты: зеленый — ищу творческое содействие, розовый — ищу пару, оранжевый — никого не ищу.

Читайте также:

«Мы готовим безопасное и неформальное пространство для тех, кто перенасыщен и хочет живого общения, находится в поиске творческих союзников, друзей или второй половинки», — рассказали организаторы.

Музыку будут ставить Nikanor Nikitin, NST, Max KLMV, Elena Litvinenko, KRИIIINA, Ejen, Bani, Kss_Baby, Pranadealer. Также в программе интерактивы и розыгрыши призов.

Вечеринка состоится 14 февраля в 22:00 на улице Северной, 223 (бар El Barto). Стоимость билетов 500 рублей.

Как писали Юга.ру, МВД предупредило о мошенничестве в преддверии 14 февраля.

Афиша Краснодар Музыка отдых Праздники Развлечения События

Новости

Творческий нетворкинг и дейтинг. В Краснодаре 14 февраля пройдет «Замечательная вечеринка»
Иномарки снова подорожают. Минпромторг увеличит утильсбор с 1 апреля 2026 года
В Сочи задержали 13-летнего школьника за подготовку теракта
Китай, Корея, Япония. В Краснодаре пройдет мультимедийный фестиваль азиатской культуры
День влюбленных в море и дельфинов. В Анапе пройдет бесплатный тренинг по оказанию помощи китообразным
Неприметная архитектура, названия улиц и кубанский Гофман. Краевед расскажет об истории Краснодара

Лента новостей

По 2 млрд откатов в год
Вчера, 10:51
По 2 млрд откатов в год
Стали известны масштабы коррупции в дорожном фонде Кубани
В России «замедляют» Telegram
Вчера, 09:55
В России «замедляют» Telegram
Комментарии властей, ответ Дурова и гнев военкоров
Мальдивы ближе, чем кажутся
11 февраля, 16:26 Реклама
Мальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»

Реклама на сайте