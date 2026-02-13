Творческий нетворкинг и дейтинг. В Краснодаре 14 февраля пройдет «Замечательная вечеринка»

В День святого Валентина в Краснодаре пройдет вечеринка, где можно найти пару или партнеров по творчеству

Вечеринка пройдет в формате нетворкинг + дейтинг. На входе посетители смогут выбрать браслеты: зеленый — ищу творческое содействие, розовый — ищу пару, оранжевый — никого не ищу.

«Мы готовим безопасное и неформальное пространство для тех, кто перенасыщен и хочет живого общения, находится в поиске творческих союзников, друзей или второй половинки», — рассказали организаторы.

Музыку будут ставить Nikanor Nikitin, NST, Max KLMV, Elena Litvinenko, KRИIIINA, Ejen, Bani, Kss_Baby, Pranadealer. Также в программе интерактивы и розыгрыши призов.

Вечеринка состоится 14 февраля в 22:00 на улице Северной, 223 (бар El Barto). Стоимость билетов 500 рублей.