МВД предупредило о мошенничестве в преддверии 14 февраля

8 февраля пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила о всплеске мошеннических схем, связанных с романтической тематикой, в преддверии Дня святого Валентина. Под видом потенциальных партнеров в соцсетях и служб доставки цветов аферисты выманивают у доверчивых граждан деньги и конфиденциальные данные.

Романтический скам . Одной из самых распространенных остается схема обмана через сайты и приложения знакомств. Злоумышленники создают привлекательные фальшивые анкеты, входят в доверие и под различными предлогами начинают выпрашивать деньги. Классическим сюжетом становится просьба помочь купить билеты в якобы эксклюзивный кинотеатр или на концерт.

Клоны цветочных магазинов . В период ажиотажа вокруг доставки букетов киберпреступники массово создают сайты-двойники известных служб и онлайн-магазинов. Адрес такого ресурса может отличаться от оригинального всего одной буквой или цифрой. Главные приманки — нереально низкие цены и агрессивные скидки. При попытке оплаты пользователя перенаправляют на фейковую платежную форму или напрямую просят сделать перевод на карту физлица.

Спам-рассылки . Еще один способ заманить жертву на поддельный сайт — массовая рассылка смс и электронных писем. В сообщении содержится прямая ссылка, ведущая на ресурс мошенников, где под видом оплаты подарка у пользователя крадут финансовую информацию.

Цветы в подарок . Жертве неожиданно приезжает курьер с букетом или презентом, утверждая, что это анонимный подарок. Для подтверждения получения или заполнения отчетности он просит получателя назвать код, который только что пришел в смс-сообщении.

Краснодарцам не рекомендуют переводить деньги малознакомым людям, проверять адреса сайтов, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и никогда не сообщать коды из смс.