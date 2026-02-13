Иномарки снова подорожают. Минпромторг увеличит утильсбор с 1 апреля 2026 года

Ведомство хочет пересмотреть правила начисления утильсбора, касающихся ввоза машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это коснется иномарок из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Предыстория. С 1 декабря 2025 года в России начал действовать обновленный порядок расчета утилизационного сбора. Для новых автомобилей ставка составляет 3,4 тыс. рублей, для машин старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.

По действующим нормам, машины из стран ЕАЭС освобождаются от утильсбора, если они оформлены физическим лицом по таможенному приходному ордеру для личного пользования. Если человек ввозит в РФ автомобиль как товар, то утильсбор будет начисляться в полном объеме.

Таким образом, новый законопроект предлагает уровнять иномарки для продажи и личного пользования.

«Для россиян это опять приведет к подорожанию иномарок. Те, кто занимается привозом машин, перестроили схемы и начали возить машины через ЕАЭС ради экономии, но Минпромторг хочет быстро закрыть дыры», — считает автоюрист Александр Шумский.

Утилизационный сбор представляет собой единовременный платеж, который взимается с производителей, импортеров или покупателей транспортных средств. Его направляют на финансирование переработки автомобилей после окончания срока их эксплуатации. Механизм действует в России с 2012 года.



С 1 января 2026 года произошла индексация ставок утильсбора на 10-20%. Это предусмотрено долгосрочным планом, согласно которому ставки будут повышать на 10-20% с 1 января каждого последующего года, вплоть до 2030-го.

Как писали Юга.ру, с начала 2025 года жителям юга России начислили сотни тысяч и даже миллионы рублей за утильсбор из-за ошибки таможенников.