Минпромторг перенес повышение утильсбора на автомобили на 1 декабря

Введение новых правил утильсбора отложили до 1 декабря. Первоначально планировалось, что изменения вступят в силу 1 ноября

Согласно проекту документа, базовая ставка сбора будет определяться в зависимости от типа и объема двигателя транспортного средства. При этом мощность силового агрегата станет дополнительным критерием, влияющим на итоговую сумму платежа через систему прогрессивных коэффициентов.

31 октября Министерство промышленности и торговли сообщило , что в России с 1 декабря начнет действовать обновленный порядок расчета утилизационного сбора. Новая методика предполагает изменение принципов формирования платежа для легковых автомобилей.

Для граждан, ввозящих машины для личного пользования, сохранят льготные тарифы, но с определенным ограничением. Преференции будут распространяться только на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. В этом случае владельцы заплатят 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за машину старше трех лет.

Автомобили с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил приравняют к коммерческому импорту и обложат по соответствующим ставкам.

Об изменениях в правилах расчета утильсбора стало известно 12 сентября. Глава Минпромторга Антон Алиханов пояснил, что пересмотр подходов к сбору необходим, в том числе, для противодействия серым схемам ввоза автомобилей, когда под видом личного импорта фактически осуществляется коммерческий ввоз машин для последующей перепродажи.

Изначально ведомство планировало ввести новые правила с 1 ноября, однако 14 октября вице-премьер Денис Мантуров поручил министерству рассмотреть возможность переноса даты вступления изменений в силу на месяц позже. Такое решение приняли из-за проблем с доставкой уже заказанных автомобилей.

Утилизационный сбор представляет собой единовременный платеж, который взимается с производителей, импортеров или покупателей транспортных средств. Его направляют на финансирование переработки автомобилей после окончания срока их эксплуатации. Механизм действует в России с 2012 года.