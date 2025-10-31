Минпромторг перенес повышение утильсбора на автомобили на 1 декабря

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото от senivpetro на ru.freepik.com
    © Фото от senivpetro на ru.freepik.com

Введение новых правил утильсбора отложили до 1 декабря. Первоначально планировалось, что изменения вступят в силу 1 ноября

31 октября Министерство промышленности и торговли сообщило, что в России с 1 декабря начнет действовать обновленный порядок расчета утилизационного сбора. Новая методика предполагает изменение принципов формирования платежа для легковых автомобилей.

Согласно проекту документа, базовая ставка сбора будет определяться в зависимости от типа и объема двигателя транспортного средства. При этом мощность силового агрегата станет дополнительным критерием, влияющим на итоговую сумму платежа через систему прогрессивных коэффициентов.

Таможенники Северной Осетии фиктивно вывозили автомобили из РФ:

Для граждан, ввозящих машины для личного пользования, сохранят льготные тарифы, но с определенным ограничением. Преференции будут распространяться только на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. В этом случае владельцы заплатят 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за машину старше трех лет.

Автомобили с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил приравняют к коммерческому импорту и обложат по соответствующим ставкам.

Об изменениях в правилах расчета утильсбора стало известно 12 сентября. Глава Минпромторга Антон Алиханов пояснил, что пересмотр подходов к сбору необходим, в том числе, для противодействия серым схемам ввоза автомобилей, когда под видом личного импорта фактически осуществляется коммерческий ввоз машин для последующей перепродажи.

Изначально ведомство планировало ввести новые правила с 1 ноября, однако 14 октября вице-премьер Денис Мантуров поручил министерству рассмотреть возможность переноса даты вступления изменений в силу на месяц позже. Такое решение приняли из-за проблем с доставкой уже заказанных автомобилей.

Утилизационный сбор представляет собой единовременный платеж, который взимается с производителей, импортеров или покупателей транспортных средств. Его направляют на финансирование переработки автомобилей после окончания срока их эксплуатации. Механизм действует в России с 2012 года.

Как писали Юга.ру, с начала 2025 года жителям юга России начислили сотни тысяч и даже миллионы рублей за утильсбор из-за ошибки таможенников.

Автомобили Деньги Краснодар Налоги

Новости

Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России
Полыхающая мансарда пятиэтажки в Сочи обрушилась из-за пожара. Спасатели вытащили из огня троих человек
В Краснодаре пройдет «Ночь искусств». Полная программа театров, музеев, библиотек и концертных залов
Ученые заявили, что после крушения танкеров Черное море стало чище, однако к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом
В Краснодаре за 56 млн рублей отреставрировали фасад музея Фелицына. Работы длились год
Минпромторг перенес повышение утильсбора на автомобили на 1 декабря

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Сегодня, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Вчера, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Вчера, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте