Россияне выбрали «бабушкину схему» словом года в экономике

9 февраля «Сноб» поделился результатами опроса, которое проводили портал «Грамота.ру» и медиа «Т — Ж». Выражение «бабушкина схема» , описывающее мошенничество с недвижимостью пожилых людей, признано словом года в сфере экономики. За этот термин проголосовало 44,6% из 1100 опрошенных россиян.

По мнению экспертов, такой выбор свидетельствует о том, что людей волнуют не абстрактные понятия или узкопрофессиональные термины, а реальные угрозы и практические случаи, активно обсуждаемые в информационном поле.