Россияне выбрали «бабушкину схему» словом года в экономике

«Бабушкина схема» — главное экономическое слово 2025 года по версии россиян
9 февраля «Сноб» поделился результатами опроса, которое проводили портал «Грамота.ру» и медиа «Т — Ж». Выражение «бабушкина схема», описывающее мошенничество с недвижимостью пожилых людей, признано словом года в сфере экономики. За этот термин проголосовало 44,6% из 1100 опрошенных россиян.
По мнению экспертов, такой выбор свидетельствует о том, что людей волнуют не абстрактные понятия или узкопрофессиональные термины, а реальные угрозы и практические случаи, активно обсуждаемые в информационном поле.
Само выражение «бабушкина схема» получило широкое распространение после истории с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Так называют мошеннический сценарий, в котором аферисты убеждают пожилого собственника продать жилье, а затем тот, часто под давлением родственников, через суд оспаривает сделку, оставляя покупателя без денег и недвижимости.
Второе место в народном рейтинге экономических слов занял термин «утильсбор» (14,3%) — обязательный экологический платеж при ввозе иномарок, напрямую влияющий на их конечную стоимость для потребителей. Тройку лидеров замкнул «самозапрет» (11,4%), обозначающий добровольный отказ граждан от оформления новых кредитов и займов.
На четвертой позиции оказалось выражение «охлаждение» экономики (9,9%) — термин, описывающий замедление темпов роста ключевых показателей.
Также в финальный список наиболее значимых слов и выражений года вошли: «налоговая реформа», «дроппер» (посредник в схемах с обналичиванием), «цифровой рубль», «переукрепление» (избыточная устойчивость рубля), «платформенная экономика» и «ЦФА» (цифровые финансовые активы).
