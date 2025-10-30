Жителям юга России начислили сотни тысяч и даже миллионы рублей за утильсбор из-за ошибки таможенников

Люди со всего юга России столкнулись с проблемами с таможней из-за расчетов за утильсбор

Истории пострадавших развивались по одному сценарию. Человек покупал автомобиль в Армении в 2019-2024 годах, ввозил его в Россию и при таможенном оформлении уплачивал льготный утилизационный сбор в размере 5 тыс. 200 рублей. Инспекторы не имели претензий, выдавали электронный ПТС и ставили машину на учет.

30 октября в редакцию портала Юга.ру обратилась Алвард Ламазян. Она сообщила, что для сотен автовладельцев ЮФО 2025 год начался с финансового шока. Они получили от Федеральной таможенной службы (ФТС) требования доплатить сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Ситуация кардинально изменилась в 2025 году. Собственникам начали массово приходить уведомления о доначислении платежей с гигантскими пенями, которые в разы превышают стоимость приобретения автомобиля. География проблемы обширна: Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Майкоп и другие города.

На вопрос, почему граждане должны отвечать за ошибки сотрудников, в ФТС заявили: обязанность по правильному исчислению сбора лежит на плательщике, а таможня лишь осуществляет проверку. Ошибки объясняют большим потоком машин и сложным, постоянно меняющимся законодательством.

Чаще всего основанием для перерасчета становится отсутствие Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Однако на многие подержанные иномарки он попросту не выдается, что изначально было известно таможенникам.

При этом ФТС не предлагает никаких альтернативных путей решения проблемы. Вариант только один — платить.

В конце сентября Южная транспортная прокуратура направила письмо уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае Сергею Мышаку. С одной стороны, ведомство подтвердило законность финансовых требований к автовладельцам, с другой — признало, что таможенники изначально проводили проверку документов с нарушениями.

По фактам нарушений прокуратура направила представления руководителям Краснодарской, Ростовской и Астраханской таможен. Их рассмотрели и удовлетворили.

Ростовская транспортная прокуратура в ответе одному из пострадавших тоже подтвердила нарушения таможенных органов и сообщила о внесении представления начальнику Ростовской таможни для их устранения. Аналогичный документ прислали пострадавшим из Астраханской области и Краснодарского края. Однако ключевой итог пока такой: признание ошибок не освобождает автовладельцев от финансовой ответственности.