Власти Краснодара сдвинули сроки реконструкции Западного обхода на 2028 год

В Краснодаре перенесли реконструкцию участка Западного обхода на 2028 год

10 февраля в администрации Краснодара сообщили «Ъ-Кубань», что в этом году власти планируют начать реконструкцию участка Западного обхода. Речь идет об отрезке км 17+218 до км 20+375. При этом сроки окончания всех работ перенесли на 2028 год.



Напомним, что 6 июня 2025 года в Краснодаре стартовала реконструкция Западного обхода. Она включает три основных участка дороги от ТЦ «Лента» до транспортной развязки на улице Дзержинского.



Проект предусматривает создание шести полос движения, а также строительство тротуаров и велодорожек. Деньги на реконструкцию выделят из краевого и городского бюджетов. Стоимость работ оценили в 3 млрд рублей.

«Пыль в глазах. Дорожных знаков нет»: Жители Краснодара раскритиковали объезд Западного Обхода

Изначально реконструкцию Западного обхода планировали завершить до 2027 года. Однако краснодарцы были уверены, что сроки перенесут. Строительство новой трамвайном ветки на Западном обходе уже идет с опозданием. Пути от улицы Толбухина до ЖК «Немецкая деревня» должны были появиться до 31 декабря 2024 года, но этого не произошло.



Известно, что подрядчиками являются ООО «ДТК» и ООО «Веста». Директор первой компании — Милана Дорошенко, дочь депутата Госдумы Краснодарского края Андрея Дорошенко. В конце января семью арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также: Суд арестовал детей депутата ГД от Краснодарского края Дорошенко

Сроки реконструкции Западного обхода в Краснодаре могут быть перенесены на более поздний срок, если счета компании-подрядчика заморозят. Помимо этого, узнав об аресте, поставщики могут потребовать полную предоплату или прекратить отгрузку материалов.