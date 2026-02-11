Власти Краснодара сдвинули сроки реконструкции Западного обхода на 2028 год
В Краснодаре перенесли реконструкцию участка Западного обхода на 2028 год
10 февраля в администрации Краснодара сообщили «Ъ-Кубань», что в этом году власти планируют начать реконструкцию участка Западного обхода. Речь идет об отрезке км 17+218 до км 20+375. При этом сроки окончания всех работ перенесли на 2028 год.
Напомним, что 6 июня 2025 года в Краснодаре стартовала реконструкция Западного обхода. Она включает три основных участка дороги от ТЦ «Лента» до транспортной развязки на улице Дзержинского.
Проект предусматривает создание шести полос движения, а также строительство тротуаров и велодорожек. Деньги на реконструкцию выделят из краевого и городского бюджетов. Стоимость работ оценили в 3 млрд рублей.
«Пыль в глазах. Дорожных знаков нет»:
Изначально реконструкцию Западного обхода планировали завершить до 2027 года. Однако краснодарцы были уверены, что сроки перенесут.
Строительство новой трамвайном ветки на Западном обходе уже идет с опозданием. Пути от улицы Толбухина до ЖК «Немецкая деревня» должны были появиться до 31 декабря 2024 года, но этого не произошло.
Известно, что подрядчиками являются ООО «ДТК» и ООО «Веста». Директор первой компании — Милана Дорошенко, дочь депутата Госдумы Краснодарского края Андрея Дорошенко. В конце января семью арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Сроки реконструкции Западного обхода в Краснодаре могут быть перенесены на более поздний срок, если счета компании-подрядчика заморозят. Помимо этого, узнав об аресте, поставщики могут потребовать полную предоплату или прекратить отгрузку материалов.
Как писали Юга.ру, Минтранс подтвердил строительство Юго-Западного обхода Краснодара, но сроки начала работ не известны.