В Краснодаре жители ЮМР проверили, хватает ли места в Рождественском храме. Какие результаты?

Ранее власти Краснодара и духовенство заявляли, что в Рождественском храме не хватает места и нужно построить еще один

10 февраля телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил, что активисты Юбилейного микрорайона в течение недели сходили на все литургии и богослужения в Рождественском храме. Их было 16.

Цель — узнать, хватает ли в нем места для прихожан. Ранее сообщалось, что церковь возведут из-за нужды местных жителей — якобы все желающие не помещаются в действующем храме Рождества Христова.

По словам общественников, внутри Рождественского храма достаточно места как жителям ЮМР, так и гостям из других районов. Они сообщили, что нижний придел здания (помещение, состоящее из алтаря и пространства для мирян) использовали всего один раз за всю неделю.