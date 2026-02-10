В Краснодаре жители ЮМР проверили, хватает ли места в Рождественском храме. Какие результаты?
Ранее власти Краснодара и духовенство заявляли, что в Рождественском храме не хватает места и нужно построить еще один
10 февраля телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил, что активисты Юбилейного микрорайона в течение недели сходили на все литургии и богослужения в Рождественском храме. Их было 16.
Цель — узнать, хватает ли в нем места для прихожан. Ранее сообщалось, что церковь возведут из-за нужды местных жителей — якобы все желающие не помещаются в действующем храме Рождества Христова.
По словам общественников, внутри Рождественского храма достаточно места как жителям ЮМР, так и гостям из других районов. Они сообщили, что нижний придел здания (помещение, состоящее из алтаря и пространства для мирян) использовали всего один раз за всю неделю.
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»:
В доказательство этого они опубликовали видео, снятое в храме в разные дни. На кадрах видно, что службы действительно посещает мало людей.
«Прихожане Рождественского храма подтверждают, что в течение всего года (за исключением главных церковных праздников) места там хватает, а проблема тесноты надумана», — подытожили общественники.
Также активисты напомнили, что в ЮМР есть небольшой храм св. Димитрия, в котором даже не каждый день проводят службы.
14 января глава Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне, против которого выступают жители. Они считают, что в городе достаточно храмов, и просят сохранить зеленую зону.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара пять раз подряд запретили митинг против строительства храма на ЮМР.