Краснодарцы месяц жалуются на неработающие лифты в переходе на Уральской. Что ответили власти?

Жители Краснодара рассказали о неработающих лифтах в переходе над улицей Уральской. Власти показали, как им пользоваться, но это не сработало

С начала января жители Краснодара жалуются в соцсетях на неработающие лифты в надземном переходе из Комсомольского в Новознаменский над улицей Уральской. «Хотелось бы знать, когда будет работать лифт на мосту КМР — Новознаменский? Очень сложно подниматься на мост. Вчера хотела воспользоваться лифтом, но он в нерабочем состоянии, пришлось переходить в Новознаменский по грязи. Я открыла лифт, зашла в него, но кнопки нерабочие. Нажимала на экстренные кнопки, тоже без толку. Один вариант — брать бахилы с собой и переходить через по грязи», — рассказали горожане.

9 февраля в дептрансе Краснодара отреагировали на сообщения граждан и заявили, что информация о неработающих лифтах «не соответствует действительности». Власти отметили, что платформы предназначены только для маломобильных граждан.

Также в дептрансе описали, как пользоваться оборудованием: необходимо зажать кнопку вызова, дождаться ответа диспетчера, подтвердить необходимость подъема и только после этого воспользоваться платформой. По мнению чиновников, это необходимо для защиты лифтов от вандалов, мусора и превращения в общественные туалеты.



«Позорный ответ. Мол, все работает — нажимайте кнопку, объясняйте и доказывайте диспетчеру необходимость. Это само по себе дискриминация. А на одном из лифтов вообще такой кнопки нет», — отреагировали пользователи на пост дептранса.



Краснодарцы решили последовать рекомендациям властей и еще раз проверить работу лифтов — из пяти попыток дозвониться диспетчеру успешной оказалась только одна. Сотрудник выслушал жительницу, но не открыл платформу и бросил трубку.