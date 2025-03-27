Между Новознаменским и Комсомольским микрорайонами Краснодара ограничат автомобильное и пешеходное движение. Где именно?

В Краснодаре на улице Уральской в начале мая ограничат движение машин и пешеходов

26 марта администрация Краснодара сообщила, что в краевой столице заключили контракт на строительство надземного пешеходного перехода между Новознаменским жилым районом и Комсомольским микрорайоном. Объект возведут около железнодорожной станции «Пашковская» с выходом на улицы Уральскую и Производственную.

Для строительства перехода в начале мая на неделю ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Уральской в районе дома № 147/1 (с сужением до одной полосы проезжей части в сторону въезда в город). На первом этапе рабочие будут монтировать опоры.