Между Новознаменским и Комсомольским микрорайонами Краснодара ограничат автомобильное и пешеходное движение. Где именно?

Краснодарский край

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  • Проект надземного пешеходного перехода между Новознаменским и Комсомольским © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    Проект надземного пешеходного перехода между Новознаменским и Комсомольским © Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Уральской в начале мая ограничат движение машин и пешеходов

26 марта администрация Краснодара сообщила, что в краевой столице заключили контракт на строительство надземного пешеходного перехода между Новознаменским жилым районом и Комсомольским микрорайоном. Объект возведут около железнодорожной станции «Пашковская» с выходом на улицы Уральскую и Производственную.

Для строительства перехода в начале мая на неделю ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Уральской в районе дома № 147/1 (с сужением до одной полосы проезжей части в сторону въезда в город). На первом этапе рабочие будут монтировать опоры.

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В начале июня специалисты будут возводить надземную часть перехода. Для этого ограничат движение пешеходов по улице Уральской от дома № 147 (въезд в гаражный кооператив) до дома № 147/2 со стороны въезда в город.

Длина надземного перехода составит 200 метров, ширина 3 метра. Он будет состоять из железобетонных опор, металлического пролета, трех лестниц и крыши. Также там установят перила, платформы и пандус для маломобильных людей.

Завершить строительство перехода планируют до конца текущего года.

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Как писали Юга.ру, в районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы. По мнению властей, они должны решить проблему летних пробок.

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