Замминистра транспорта Краснодарского края отправили в СИЗО

Замминистра и нескольких бизнесменов арестовали по делу о дорожных откатах на Кубани

4 февраля «Коммерсантъ» сообщил, что уголовное дело о масштабной коррупции в дорожно-строительной сфере Краснодарского края пополнилось четырьмя новыми фигурантами. Арестованы заместитель министра транспорта региона Александр Дашук, бывший генеральный директор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, а также предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Их обвиняют в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дашука, Чубачук, Сердюка и Никогда привлекли соответчиками по иску Генеральной прокуратуры к экс-депутату Государственной думы Анатолию Вороновскому и действующему депутату Госдумы Андрею Дорошенко. По версии следствия, они являются организаторами коррупционной схемы, действовавшей на Кубани с 2016 года и позволившей им получить незаконный доход в 2,8 млрд рублей.

Ранее по этому же делу под стражу взяли Милану и Эльдара Дорошенко — детей депутата Андрея Дорошенко, на которых он переоформил свой дорожно-строительный бизнес. Еще одним фигурантом является министр транспорта края Алексей Переверзев. После задержания он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был отпущен под подписку о невыезде. Согласно материалам иска Генпрокуратуры, Вороновский влиял на распределение дорожных контрактов. Неформальной площадкой для обсуждения схем выступал Союз дорожников Кубани под руководством Дарьи Чубачук. Организаторы, по версии следствия, получали откаты от подрядчиков за распределение бюджетных средств, а полученные деньги вкладывали в развитие собственного бизнеса и покупку недвижимости.