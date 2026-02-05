К главе Отрадненского района Кубани пришли с обысками. Он находится на посту 20 лет

5 февраля в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что у главы Отрадненского района Андрея Волненко проходят «проверочные мероприятия». Они связаны с земельными сделками с участием предпринимателя Григоренко. «Проходят проверочные мероприятия у руководства администрации района. Предварительно, коммерсант Григоренко заключал договор аренды земли под обязательство строительства капитального строения. Григоренко предоставлял фиктивные документы о постройках и выкупал землю за бесценок», — рассказал собеседник агентства.

Андрей Волненко возглавляет Отрадненский район более 20 лет. Его карьера началась с должности начальника управления сельского хозяйства в родном районе.



В 2010 году в отношении чиновника возбуждали уголовное дело по факту превышения полномочий. Речь шла о передаче федеральных земельных участков коммерческим организациям. Тогда уголовное преследование прекратили, и Волненко удалось остаться на посту главы района.



Напомним, что 20 января у экс-главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко прошли обыски. Внимание силовиков к чиновнику привлекло возведением дома для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском за 2 млрд рублей. На следующий день после проверки его уволили с поста. Теперь у Бондаренко хотят отобрать имущество на 250 млн рублей.