В Комсомольском микрорайоне Краснодара сорвали сроки ремонта школы. Родители написали обращение к губернатору

Краснодарский край

  • © Фото Александра Сафронова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Александра Сафронова, предоставлено Юга.ру

Жители Краснодара пожаловались на затяжной капремонт в школе № 83. От чиновников они получают отписки

4 февраля депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что встретился с родителями учеников школы № 83, расположенной на улице Сормовской, 187. Они жалуются, что в учреждении уже несколько месяцев не ведется ремонт.  При этом детей распределили по окрестным школам, а учителям приходиться «метаться от школы к школе». На вопросы о сроках окончания капремонта жители получают от чиновников отписки.

Ранее мэрия Краснодара обещала завершить работы 5 декабря 2025 года. На капремонт здания и территории из бюджета выделили 88,5 млн рублей.

На встрече присутствовал и общественный деятель Роман Асминин. По его словам, на сегодняшний день в школе выполнили работы не более чем на 15%.

«Отсутствие ясных сроков завершения ремонта вызывает крайнее беспокойство за непрерывность и качество образования детей. Жители крайне обеспокоены затягиванием ремонта и отсутствием прозрачной информации о ходе работ», — поделился общественник. 

Жители написали коллективное обращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой взять ситуацию на контроль, проверить ход работ, соблюдение сроков, целевое использование выделенных средств, а также обязать подрядчика и администрацию Краснодара предоставить жителям реалистичный график завершения работ.

Позже телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отреагировал на пост Сафронова и сообщил, что сейчас в школе № 83 ремонтируют этажи и спортивные залы, а возобновить учебный процесс планируют 1 сентября 2026 года. 

Депутат прокомментировал ответ МЦУ:

«Чтобы учебный процесс запустить 1 сентября, ремонт школы надо закончить в августе. Очевидно, что подрядчик контракт на ремонт не исполнит. Нужен новый. Коллегам из МЦУ известно что-то об этом? Какие есть реальные основания полагать, что ремонт завершится к новому учебному году? Как раз наоборот — если текущими темпами все пойдет, то и к концу 2026 года в школу детей привести будет нельзя».

Как писали Юга.ру, стоимость реконструкции Краснодарского цирка снова изменилась. Жители усомнились в необходимости строительства.

Капремонт Краснодар Школа Школьники

