«Архитектурный Вавилон в кольце вечных пробок». Выставка о непарадном Краснодаре откроется в частной галерее

Арт-пространство «Logovo Феникса» анонсировало на 6 февраля открытие выставки «Свет и тьма города К.» краснодарского художника Тима Вильгана.

Тим Вильган (Геннадий Кузьмин) — краснодарский художник, родившийся в Абинске. Участник городских, региональных, а также международных выставок. В 2018 году после выставочного проекта «Арт-группа ДХШ и последняя выставка Кузькина Г. В.» взял нынешний псевдоним. Его картины объединяет декоративно-условная фактура, колористические предпочтения и формат работ.

Автор описал проект как попытку взглянуть на Краснодар «не с парадного входа, а с черного хода» и запечатлеть энергию между солнцем и тенью, светом и тьмой, величием и абсурдом.

«Это — безумно интересный город живописной грязи и серого величия. Архитектурный Вавилон в кольце вечных пробок. Место, где разрисованные заборы и дома кричат красками посреди усталой плитки, а интересная и отвратительная архитектура сплетается в один нескончаемый фасад», — рассказал художник в своем телеграм-канале.