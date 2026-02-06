«Архитектурный Вавилон в кольце вечных пробок». Выставка о непарадном Краснодаре откроется в частной галерее

  • Проект художника Тима Вильгана «Свет и тьма города К.» © Скриншоты фото из телеграм-канала Тима Вильгана
В Краснодаре пройдет бесплатная выставка художника Тима Вильгана «Свет и тьма города К.»

Арт-пространство «Logovo Феникса» анонсировало на 6 февраля открытие выставки «Свет и тьма города К.» краснодарского художника Тима Вильгана. 

Тим Вильган (Геннадий Кузьмин) — краснодарский художник, родившийся в Абинске. Участник городских, региональных, а также международных выставок. В 2018 году после выставочного проекта «Арт-группа ДХШ и последняя выставка Кузькина Г. В.» взял нынешний псевдоним. Его картины объединяет декоративно-условная фактура, колористические предпочтения и формат работ.

Автор описал проект как попытку взглянуть на Краснодар «не с парадного входа, а с черного хода» и запечатлеть энергию между солнцем и тенью, светом и тьмой, величием и абсурдом. 

«Это — безумно интересный город живописной грязи и серого величия. Архитектурный Вавилон в кольце вечных пробок. Место, где разрисованные заборы и дома кричат красками посреди усталой плитки, а интересная и отвратительная архитектура сплетается в один нескончаемый фасад», — рассказал художник в своем телеграм-канале. 

На картинах можно увидеть «странных персонажей», которые населяют город: офисных работников, курьеров доставки, художников, окрашивающих здания яркими красками, поэтов, стариков. 

Художник описал «город К.» как место, где сплетается одновременное и ужасное, и прекрасное.

«Оно давит и окрыляет, отталкивает и притягивает с магнитной силой, как бездонный колодец, в который хочется смотреть, пока не различишь в глубине  отражение...а в этом отражении не узнаешь себя», — рассказал автор. 

Открытие выставки состоится 6 февраля в 18:00 в пространстве «Logovo Феникса» на улице Октябрьской, 51. Вход свободный. О том, сколько будет работать экспозиция, организаторы сообщат позднее. 

