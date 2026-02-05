В Краснодаре пройдет джазовый концерт оркестра Ильи Филиппова. Приглашенным гостем станет Игорь Бутман

Краснодарский край

Распечатать

  • Оркестр Ильи Филиппова и Игорь Бутман © Фото Станислава Телеховца
    Оркестр Ильи Филиппова и Игорь Бутман © Фото Станислава Телеховца

В Краснодарском дворце искусств состоится концерт в честь дня рождения оркестра Ильи Филиппова. С музыкантами на сцене выступят Игорь Бутман и певица Fantine (12+)

Пресс-служба Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что 20 февраля состоится джазовый концерт в честь второго дня рождения оркестра заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова. 

Помимо музыкантов коллектива, выступит народный артист России и саксофонист Игорь Бутман.

Игорь Бутман закончил музыкальное училище имени Мусоргского и музыкальный колледж Беркли в США, играл в окрестре Давида Голощекина, сотрудничал с альтистом Юрием Башметом, певицей Ларисой Долиной и другими музыкантами. Бутман является продюсером 11 международных фестивалей, среди которых «Триумф Джаза», Sochi Jazz Festival, «Jazzoвые сезоны» и другие.

«Его выступление — не просто концерт, а целое событие, в котором виртуозная техника встречается с харизмой», — написали организаторы. 

Читайте также:

Солисткой вечера будет русско-доминиканская певица Фантине Притула, выступающая под псевдонимом Fantine. Музыкантка работает в своем неповторимом стиле на стыке поп-музыки, соула и джаза. Она работала с лауреатами «Грэмми» Эмилио и Глорией Эстефан, участвовала в шоу «Голос», а с 2012 года Фантине является приглашенной солисткой Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. 

Концерт состоится 20 февраля в 19:00 во дворце искусств « Премьера» на улице Стасова, 175. Стоимость билетов — от 3000 рублей. Билеты можно приобрести на сайте КМТО «Премьера».

Как писали Юга.ру, 11 марта рэпер Flo Rida впервые выступит в Краснодаре.

Афиша Город Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре пройдет джазовый концерт оркестра Ильи Филиппова. Приглашенным гостем станет Игорь Бутман
Вымеобразные облака на фоне радужных: в небе над Сочи заметили необычное сочетание трех природных явлений одновременно
«Информационно похоронили курорт»». Блогеры из Анапы обеспокоились перспективами летнего сезона 2026 года
Замминистра транспорта Краснодарского края отправили в СИЗО
К главе Отрадненского района Кубани пришли с обысками. Он находится на посту 20 лет
Труд неплательщиков алиментов и скидки по ЖКХ. Узнали, как власти пытаются привлечь граждан к уборке улиц от снега

Лента новостей

Реклама на сайте