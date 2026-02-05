В Краснодаре пройдет джазовый концерт оркестра Ильи Филиппова. Приглашенным гостем станет Игорь Бутман
В Краснодарском дворце искусств состоится концерт в честь дня рождения оркестра Ильи Филиппова. С музыкантами на сцене выступят Игорь Бутман и певица Fantine (12+)
Пресс-служба Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что 20 февраля состоится джазовый концерт в честь второго дня рождения оркестра заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова.
Помимо музыкантов коллектива, выступит народный артист России и саксофонист Игорь Бутман.
Игорь Бутман закончил музыкальное училище имени Мусоргского и музыкальный колледж Беркли в США, играл в окрестре Давида Голощекина, сотрудничал с альтистом Юрием Башметом, певицей Ларисой Долиной и другими музыкантами. Бутман является продюсером 11 международных фестивалей, среди которых «Триумф Джаза», Sochi Jazz Festival, «Jazzoвые сезоны» и другие.
«Его выступление — не просто концерт, а целое событие, в котором виртуозная техника встречается с харизмой», — написали организаторы.
Солисткой вечера будет русско-доминиканская певица Фантине Притула, выступающая под псевдонимом Fantine. Музыкантка работает в своем неповторимом стиле на стыке поп-музыки, соула и джаза. Она работала с лауреатами «Грэмми» Эмилио и Глорией Эстефан, участвовала в шоу «Голос», а с 2012 года Фантине является приглашенной солисткой Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.
Концерт состоится 20 февраля в 19:00 во дворце искусств « Премьера» на улице Стасова, 175. Стоимость билетов — от 3000 рублей. Билеты можно приобрести на сайте КМТО «Премьера».
