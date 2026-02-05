В Краснодаре пройдет джазовый концерт оркестра Ильи Филиппова. Приглашенным гостем станет Игорь Бутман

В Краснодарском дворце искусств состоится концерт в честь дня рождения оркестра Ильи Филиппова. С музыкантами на сцене выступят Игорь Бутман и певица Fantine (12+)

Пресс-служба Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что 20 февраля состоится джазовый концерт в честь второго дня рождения оркестра заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова.

Помимо музыкантов коллектива, выступит народный артист России и саксофонист Игорь Бутман.

Игорь Бутман закончил музыкальное училище имени Мусоргского и музыкальный колледж Беркли в США, играл в окрестре Давида Голощекина, сотрудничал с альтистом Юрием Башметом, певицей Ларисой Долиной и другими музыкантами. Бутман является продюсером 11 международных фестивалей, среди которых «Триумф Джаза», Sochi Jazz Festival, «Jazzoвые сезоны» и другие.

«Его выступление — не просто концерт, а целое событие, в котором виртуозная техника встречается с харизмой», — написали организаторы.