В музеях Краснодара показывают работы современных китайских художников

Выставку можно посетить до 9 марта на улице Красной, 15.

Все работы выполнены в двух жанрах — гохуа и китайский традиционный пейзаж на рисовой бумаге ручной работы минеральными красками.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 29 января открытие персональной выставки современного китайского художника Канг Миньи. В экспозицию вошло больше 60 произведений.

В Краснодаре появился арт-приют для художников:

В Краснодарском краевом выставочном зале 3 февраля откроется экспозиция «Поэзия в цвете» другого современного китайского художника — Сун Кэ. Будет представлено больше 50 работ, созданных в различных жанрах. Зрители увидят горные пейзажи, портреты, цветы и птиц.

Мастер создает произведения на рисовой бумаге и шелке органическими и минеральными красками. Экспозиция дополнена традиционными китайскими костюмами.

Посетить ее можно до 29 марта на улице Рашпилевской, 32.