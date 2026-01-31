Пикассо от моды. В Краснодаре пройдет лекция о кутюрье Кристобале Баленсиаге

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 8 февраля лекцию «Кристобаль Баленсиага — Пикассо от моды». Участники смогут посмотреть на творения знаменитого кутюрье через живопись, а на искусство Испании — через его наследие.

«По воспоминаниям редактора Vogue Беттины Баллард, в его парижском салоне «витал дух монастыря». Баленсиага постоянно ведет диалог с великими мастерами испанской живописи — Веласкесом, Сурбараном, Эль Греко, Гойей, Сулоагой, а также с миром фламенко и корриды», — рассказали организаторы.