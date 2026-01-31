Пикассо от моды. В Краснодаре пройдет лекция о кутюрье Кристобале Баленсиаге

    Кадр из сериала Кристобаль Баленсиага © Фото Юга.ру

Краснодарцев приглашают посмотреть на творения Баленсиаги через живопись (12+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 8 февраля лекцию «Кристобаль Баленсиага — Пикассо от моды». Участники смогут посмотреть на творения знаменитого кутюрье через живопись, а на искусство Испании — через его наследие.

«По воспоминаниям редактора Vogue Беттины Баллард, в его парижском салоне «витал дух монастыря». Баленсиага постоянно ведет диалог с великими мастерами испанской живописи — Веласкесом, Сурбараном, Эль Греко, Гойей, Сулоагой, а также с миром фламенко и корриды», — рассказали организаторы.

Кристобаль Баленсиага — испанский кутюрье, основатель модного дома Balenciaga, чье имя стало синонимом безупречного кроя, архитектурных силуэтов и безграничного новаторства в мире высокой моды. Именно он подарил миру платье-бочку, платье-мешок, высокий воротник-стоечку, завышенную талию и рукав «три четверти».

Его клиентками были Грейс Келли, Одри Хепберн, Мона фон Бисмарк, а также испанская и бельгийская королевские семьи. Он лично отвечал за каждую деталь — от эскиза до последней строчки.

Лекция состоится 8 февраля в 18:30 на улице Красной, 11. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 и 8 февраля состоится премьера спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» по одноименной повести Николая Лескова.

