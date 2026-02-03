ФСБ запретила включать в «белый список» банки, не давшие доступ к перепискам клиентов 

2 февраля РБК сообщил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России запретила включать в «белый список» мобильные приложения банков, которые не установили системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Они необходимы для обеспечения хранения всего пользовательского контента, передаваемого через банковские приложения: текстовой переписки, голосовых сообщений, видео и других данных.

Ведомство объяснило свои действия тем, что банки, предоставляющие клиентам возможность обмениваться сообщениями через свои сайты и мобильные приложения, фактически подпадают под статус «организатора распространения информации». Этот статус налагает на них соответствующие обязанности по взаимодействию с правоохранительными органами.