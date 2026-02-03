ФСБ запретила включать в «белый список» банки, не давшие доступ к перепискам клиентов
ФСБ ограничила работу банковских приложений без интернета из-за неподключения к СОРМ
2 февраля РБК сообщил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России запретила включать в «белый список» мобильные приложения банков, которые не установили системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Они необходимы для обеспечения хранения всего пользовательского контента, передаваемого через банковские приложения: текстовой переписки, голосовых сообщений, видео и других данных.
Ведомство объяснило свои действия тем, что банки, предоставляющие клиентам возможность обмениваться сообщениями через свои сайты и мобильные приложения, фактически подпадают под статус «организатора распространения информации». Этот статус налагает на них соответствующие обязанности по взаимодействию с правоохранительными органами.
Требование ФСБ, адресованное кредитным организациям, предполагает обязательное внедрение систем СОРМ до 2027 года. Осенью 2025-го в едином реестре организаторов распространения информации числились около 400 участников: социальные сети, мессенджеры, почтовые сервисы, форумы и аналогичные платформы.
«Белый список» — это перечень сервисов, которые сохраняют возможность работы в периоды отключения интернета. Сейчас в нем отсутствуют приложения «Сбера», Т-Банка и Газпромбанка.
В июле 2025 года в России приняли закон, который увеличил штрафы для интернет-компаний за отказ от установки оборудования СОРМ в 10 раз.
