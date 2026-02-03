Закон Архимеда, тренировка памяти, секреты витамина C. В Краснодаре проведут научные мастерские для детей

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском книжном проведут научные лаборатории, мастер-классы и практикумы ко Дню российской науки (6+)

Краснодарский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 8 февраля проведение Дня российской науки. В программе будут лекции, научные лаборатории, практикум и просмотр фильма. 

В 11:00 состоится научная лекция с интерактивом «Апельсиновый Steam» (6+). Вместе с кандидатом химических наук дети и взрослые посмотрят на цитрусовые плоды с точки зрения химии, физики, биологии и агрономии. Участники:

  • узнают, какие вещества отвечают за вкус и запах апельсина;
  • измерят pH цитруса;
  • проверят, как работает закон Архимеда с апельсином и определят его плотность. 

Стоимость участия — любой напиток. Необходима предварительная запись. 

В 12:30 гостей ждет научная лаборатория «Антоцианы» (6-10 лет). На мастер-классе дети узнают, что такое антоцианы, как их выделить из краснокочанной капусты и какие реакции с их помощью можно провести. 

Стоимость билета — 950 рублей. Необходима предварительная запись. 

Пикассо от моды:

В 14:30 пройдет научная лаборатория «Витамины» (6-10 лет). Дети познакомятся с органической химией на примере витаминов, обсудят их важность и химические свойства, проведут реакции на витамин С и узнают, в каких продуктах его больше всего. 

Стоимость билета — 950 рублей. Необходима предварительная запись. 

В 16:00 состоится практикум по мнемотехнике «Секреты суперпамяти: как запоминать в 5 раз быстрее» (9+). Вместе с чемпионом по запоминанию Ильей Губенко дети и взрослые научатся легко запоминать слова, факты и тексты без зазубривания. 

Стоимость билета — любой напиток. Необходима предварительная запись. 

В 18:00 покажут мультфильм «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (6+). Лента рассказывает об ученом Флинте Локвуде, который всегда хотел изобрести «что-то такое», что сделает его родной город счастливым и спасет жителей от однообразной еды из сардин. 

В итоге он придумал репликатор еды, который создает из воды пищу. Однако устройство улетает в небо, а осадки идут в виде фрикаделек, гамбургеров и другой еды. Жители становятся счастливыми, но репликатор перегревается — город, и в дальнейшем весь мир, подвергается торнадо из спагетти, блинов и другой пищи. Тогда ученому и его друзьям предстоит спасти мир и исправить ситуацию. 

Стоимость билета — любой напиток. Предварительная запись не нужна.

Праздник пройдет 8 февраля в книжном «Бабушка-ракета» на улице Коммунаров, 58Г.

Как писали Юга.ру, 6 февраля в Краснодаре бесплатно покажут запись cпектакля «Мы, герои» о хрупкости человеческой жизни.

Афиша Город Дети Кино Краснодар Наука Образование отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре в кино покажут «Сумерки». Фильм выйдет в прокат в преддверии Дня влюбленных
На улице в центре Краснодара на месяц перекроют движение
На пляже в Туапсе заметили массовый выброс хамсы. В чем причина?
Машины застревают в снегу, трамваи не ходят, пробки 10 баллов. Мощный снегопад парализовал движение в Ростове-на-Дону
Против троих судей Ставропольского края хотят возбудить уголовные дела о взятках
РЖД анонсировали новый рейс турпоезда «Рица» из Москвы в Абхазию

Лента новостей

Реклама на сайте