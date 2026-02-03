Закон Архимеда, тренировка памяти, секреты витамина C. В Краснодаре проведут научные мастерские для детей
В краснодарском книжном проведут научные лаборатории, мастер-классы и практикумы ко Дню российской науки (6+)
Краснодарский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 8 февраля проведение Дня российской науки. В программе будут лекции, научные лаборатории, практикум и просмотр фильма.
В 11:00 состоится научная лекция с интерактивом «Апельсиновый Steam» (6+). Вместе с кандидатом химических наук дети и взрослые посмотрят на цитрусовые плоды с точки зрения химии, физики, биологии и агрономии. Участники:
- узнают, какие вещества отвечают за вкус и запах апельсина;
- измерят pH цитруса;
- проверят, как работает закон Архимеда с апельсином и определят его плотность.
Стоимость участия — любой напиток. Необходима предварительная запись.
В 12:30 гостей ждет научная лаборатория «Антоцианы» (6-10 лет). На мастер-классе дети узнают, что такое антоцианы, как их выделить из краснокочанной капусты и какие реакции с их помощью можно провести.
Стоимость билета — 950 рублей. Необходима предварительная запись.
В 14:30 пройдет научная лаборатория «Витамины» (6-10 лет). Дети познакомятся с органической химией на примере витаминов, обсудят их важность и химические свойства, проведут реакции на витамин С и узнают, в каких продуктах его больше всего.
Стоимость билета — 950 рублей. Необходима предварительная запись.
В 16:00 состоится практикум по мнемотехнике «Секреты суперпамяти: как запоминать в 5 раз быстрее» (9+). Вместе с чемпионом по запоминанию Ильей Губенко дети и взрослые научатся легко запоминать слова, факты и тексты без зазубривания.
Стоимость билета — любой напиток. Необходима предварительная запись.
В 18:00 покажут мультфильм «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (6+). Лента рассказывает об ученом Флинте Локвуде, который всегда хотел изобрести «что-то такое», что сделает его родной город счастливым и спасет жителей от однообразной еды из сардин.
В итоге он придумал репликатор еды, который создает из воды пищу. Однако устройство улетает в небо, а осадки идут в виде фрикаделек, гамбургеров и другой еды. Жители становятся счастливыми, но репликатор перегревается — город, и в дальнейшем весь мир, подвергается торнадо из спагетти, блинов и другой пищи. Тогда ученому и его друзьям предстоит спасти мир и исправить ситуацию.
Стоимость билета — любой напиток. Предварительная запись не нужна.
Праздник пройдет 8 февраля в книжном «Бабушка-ракета» на улице Коммунаров, 58Г.
