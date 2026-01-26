Прокуратура требует изъять активы у бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда

В ходе проверки было установлено, что Николайчук нарушил прямой запрет на занятие бизнесом, совмещая его с судейской должностью. Прокуратура выяснила, что с 2007 по 2018 год он финансировал строительство элитного жилого дома в Сочи на Курортном проспекте. В этом проекте также участвовал занимавший тогда пост председателя краевого суда Александр Чернов.

25 января «Коммерсантъ» сообщил , что прокурор Краснодара Андрей Кириенко уличил бывшего заместителя председателя краевого суда Игоря Николайчука в систематическом занятии предпринимательской деятельностью. По данным надзора, он не только незаконно получил несколько квартир в элитном жилом комплексе, но и, заработав около 2 млн долларов, отмыл эти средства, вложив их в строительство бизнес-центра.

В исковом заявлении указывается, что Александр Чернов «находился в близких отношениях» с Эдуардом Кагосяном, который, по данным следствия, является членом преступной группировки сочинского криминального авторитета Рубена Татуляна по прозвищу Робсон. В 2025 году Армения отказала в выдаче последнего России. У Кагосяна в апреле 2024-го изъяли активы по аналогичному иску прокуратуры на сумму 3,9 млрд рублей.

Согласно иску, в 2010 году Чернов и Кагосян вложились в строительство ЖК на Курортном проспекте. Для легализации самостроя они привлекли бывшего председателя Хостинского районного суда Сочи Владимира Бахметьева и его родственников. От последующей продажи квартир Александр Чернов выручил больше 80 млн рублей. А Игорь Николайчук, профинансировавший стройку, получил от него в качестве вознаграждения две квартиры общей площадью больше 300 кв. метров в этом же ЖК. Эту жилплощадь судья оформил на себя и своего сына Михаила.

В результате незаконной застройки муниципалитету был причинен ущерб свыше 50 млн рублей. Этот ущерб 28 марта 2025 года по отдельному иску прокуратуры взыскал Адлерский райсуд Сочи с Александра Чернова и других ответчиков.

Кроме того, надзорное ведомство установило, что Игорь Николайчук вместе с партнером Евгением Бондаренко на протяжении многих лет занимался коммерцией в сфере производства изделий из ПВХ, строительства и аренды недвижимости.

Часть вырученных от бизнеса средств в размере 2,2 млн долларов Николайчук легализовал, профинансировав строительство торгово-офисного центра на Новороссийской улице в Краснодаре, которое до сих пор не завершено. Застройщиком выступило ООО «Алюминий альянс», а номинальным инвестором проекта в 2014-2019 годах значился Евгений Бондаренко.

Когда у компании начались финансовые трудности и в 2021 году была инициирована процедура банкротства, Николайчук, чтобы получить преимущество перед другими кредиторами, использовал свои связи в Северском районном суде Краснодарского края. Суд 1 октября 2021 года постановил взыскать с ООО «Алюминий альянс» 2,2 млн долларов в пользу Бондаренко, обратив взыскание на помещения в недостроенном ТЦ.

Прокуратура требует обратить в доход государства долю в недостроенном краснодарском бизнес-центре (кадастровая стоимость — 722,6 млн рублей), земельный участок под ним (85,6 млн рублей), а также две квартиры в сочинском ЖК на Курортном проспекте (39,6 млн рублей). Также в казну должны отойти 100% долей в уставном капитале компаний «Мастерпласт», «Дорприбор», «Леколе» и «Логистика».

По ходатайству прокуратуры суд уже наложил арест на имущество ответчиков и третьих лиц в качестве обеспечительной меры.