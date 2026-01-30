При строительстве курорта в Лагонаки кавказская серна может полностью исчезнуть — ученые

Научные сотрудники Кавказского заповедника рассказали об угрозе сохранения серны

29 января телеграм-канал «Лаго-Наки Живи» со ссылкой на статью научных сотрудников Кавказского заповедника Сергея и Татьяны Трепет и Кристины Бибиной сообщил, что серны на плато Лаго-Наки находятся под угрозой исчезновения.



По их словам, самый многочисленный вид копытных на Кавказе к началу XXI века сократил численность в 25 раз. Общая численность популяции серны составляет около 4 тыс. особей, которые остались в основном в заповедниках и нацпарках.

Как отметили ученые, среди популяций серн в других горных системах Европы, состояние кавказского вида является наихудшим. В исследовании эксперты подсчитали пастбища для серны в Лаго-Наки и сравнили кормовую емкость и реальное количество краснокнижного вида. Они установили, что потенциально плато может прокормить до 1,6 тыс. особей, однако численность серны не превышает 500, и остается неизменной с начала 2000-х годов.

Ученые выделили четыре фактора, негативно влияющих на популяцию: В состав заповедника не вернули лесные массивы вокруг Лаго-Наки, в которых продолжается валка деревьев и охота на животных. В нескольких охраняемых территориях отсутствует контроль;

На лугах Лагонакского нагорья продолжается выпас коров и лошадей, которые конкурируют за территорию с сернами и могут болеть;

Работа горнолыжного курорта на западных склонах Фишта и строительство курорта «Лагонаки»;

Увеличение количества туристов в заповеднике. Для сохранения серны на плато специалисты предлагают восстановить охранную зону заповедника до 5 км, запретить вырубку леса на прилегающих территориях и выпас скота. Ученые заявили, что при строительстве курорта на Лаго-Наки серна может исчезнуть.