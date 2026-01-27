Отель Crowne Plaza в Краснодаре может перейти в госказну
Прокуратура хочет изъять у бизнесмена Саркисяна активы в 6,1 млрд рублей, включая отель Crowne Plaza в Краснодаре
26 января «Коммерсантъ» сообщил, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в суд Краснодара с требованием обратить в доход государства активы предпринимателя Вигена Саркисяна и лиц, связанных с ним. В перечень имущества, подлежащего изъятию, входят гостиница Crowne Plaza в кубанской столице, два санатория в Горячем Ключе, а также ряд объектов недвижимости в Москве, Адыгее и Краснодарском крае.
Мера является следствием неисполнения предпринимателем вступившего в ноябре 2025 года решения суда о взыскании с него 6,1 млрд рублей. Эту сумму присудили в качестве компенсации ущерба государству от самовольного строительства на землях сельскохозяйственного назначения в Сочи.
По данным прокуратуры, Саркисян переоформил часть имущества на доверенных лиц — Евгению Арутюнян и Галину Ваниян, которые являются номинальными собственницами. Первый судебный процесс по этому иску состоится 29 января в Октябрьском районном суде Краснодара.
Кроме того, Виген Саркисян фигурирует в другом деле Генпрокуратуры, связанном с изъятием имущества у бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука. Ведомство утверждает, что судья незаконно совмещал госслужбу с бизнесом. В ходе банкротства компании-застройщика Николайчук сотрудничал с Саркисяном, который помогал ему в арбитражном процессе, получив взамен долю в спорной недвижимости.
Как писали Юга.ру, у бывшего главы Верховного суда Адыгеи конфисковали активы на 13 млрд рублей.