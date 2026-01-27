Отель Crowne Plaza в Краснодаре может перейти в госказну

26 января «Коммерсантъ» сообщил, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в суд Краснодара с требованием обратить в доход государства активы предпринимателя Вигена Саркисяна и лиц, связанных с ним. В перечень имущества, подлежащего изъятию, входят гостиница Crowne Plaza в кубанской столице, два санатория в Горячем Ключе, а также ряд объектов недвижимости в Москве, Адыгее и Краснодарском крае.

Мера является следствием неисполнения предпринимателем вступившего в ноябре 2025 года решения суда о взыскании с него 6,1 млрд рублей. Эту сумму присудили в качестве компенсации ущерба государству от самовольного строительства на землях сельскохозяйственного назначения в Сочи.