«Ну, ИИ, погоди!» В России стартовал семейный конкурс анимации к 90-летию «Союзмультфильма»

Сбер, «Союзмультфильм» и «Школа 21» запустили всероссийский конкурс анимации «Ну, ИИ, погоди!». Он посвящен 90-летнему юбилею легендарной киностудии

Конкурс сочетает современные технологии искусственного интеллекта с традициями отечественной анимации, чтобы помочь раскрыть творческие способности детей и их родителей.

Участникам нужно создать анимационный ролик с помощью российских нейросетей, например, ГигаЧат или Kandinsky. Нейросети помогут юным мультипликаторам и их семьям воплотить идеи на всех этапах — от придумывания сюжета до отрисовки каждого кадра. Можно оживить героев старых советских мультфильмов или создать совершенно нового персонажа. Важное условие: в работе должны присутствовать цифры 9 и 0 как символ 90-летия «Союзмультфильма».

Прием работ продлится до 10 апреля 2026 года. Работы оценят эксперты из медиаиндустрии, производства контента и анимации. Финалистов ждут денежные и поощрительные призы, а победитель получит 1 000 000 рублей.

Для всех желающих «Школа 21» и «Союзмультфильм» подготовили бесплатный курс «Создание анимации с нейросетями». На нем можно научиться делать короткие ролики с помощью ИИ: формулировать запросы и создавать готовый анимационный контент. Курс подойдет и новичкам без опыта, и продвинутым пользователям, которые хотят глубже разобраться в нарративе и визуальной целостности при работе с нейросетями.