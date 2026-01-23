Власти Ростовской области одобрили законопроект о продаже бензина по паспорту

Министерство экономики Ростовской области одобрило законопроект о продаже бензина по паспорту и только совершеннолетним

21 января Министерство экономики Ростовской области поддержало законопроект, предлагающий продавать бензин по паспорту лицам, достигшим 18 лет. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правительства региона.

По словам министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова, такое решение обосновано и позволит повысить безопасность движения на дорогах области.

Также чиновники сослались на успешную реализацию проекта в других регионах — Вологодской и Ярославской областей, Республике Татарстан.