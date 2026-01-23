Власти Ростовской области одобрили законопроект о продаже бензина по паспорту
Министерство экономики Ростовской области одобрило законопроект о продаже бензина по паспорту и только совершеннолетним
21 января Министерство экономики Ростовской области поддержало законопроект, предлагающий продавать бензин по паспорту лицам, достигшим 18 лет. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правительства региона.
По словам министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова, такое решение обосновано и позволит повысить безопасность движения на дорогах области.
Также чиновники сослались на успешную реализацию проекта в других регионах — Вологодской и Ярославской областей, Республике Татарстан.
Бастарды бензоколонок:
Напомним, ввести инициативу власти региона предложили в ноябре 2025 года. Оно связано с ростом ДТП с участием детей-мотоциклистов — за последние пять лет их число увеличилось в пять раз (с 7 до 36), а число раненных в таких авариях в семь раз (с 5 до 36).
Ограничения планируют установить на АЗС, которые работают круглосуточно. На автоматических заправках документы будут проверять дистанционно. Сейчас запрет действует только для лиц младше 16 лет.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.
Как писали Юга.ру, с марта 2026 года в России изменится программа обучения в автошколах.