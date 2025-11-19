В Ростовской области планируют продавать бензин по паспорту

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Дону хотят ввести паспортный контроль на АЗС при покупке топлива

17 ноября на сайте правительства Ростовской области опубликовали предложение, вошедшее в проект закона «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи моторного топлива». Региональная прокуратура предложила продавать бензин и дизтопливо по паспорту и лицам старше 18 лет. Сейчас запрет действует только для лиц младше 16 лет.

Согласно документу, ограничения планируют ввести на АЗС, где персонал работает круглосуточно. На автоматических заправках документы могут проверять дистанционно с помощью средств аудио и видеосвязи, установленных на АЗС.

На востоке Ростовской области подорожал бензин АИ-92:

В прокуратуре рассказали, что сейчас несовершеннолетние могут покупать бензин для кроссовых мотоциклов, питбайков и другого транспорта, которым не имеют права управлять. Предполагается, что запрет не позволит детям выезжать на дороги и усилит безопасность.

«Проект областного закона позволит решить вопросы безопасности дорожного движения на дорогах регионального или межмуниципального значения, принятия мер для предупреждения вреда здоровью детей», — сказано в документе.

Если власти одобрят нормативы, закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Однако в прокуратуре отметили, что для введения такого запрета может потребоваться переходный период.

Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодаре для сдерживания роста цен на бензин некоторые заправки стали его разбавлять.

Автомобили Нефть Прокуратура Ростовская область Топливо Транспорт

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Ненависть» 1995 года
В Ростовской области планируют продавать бензин по паспорту
В Краснодаре пройдет благотворительный вечер с хот-догами и лекцией. Средства пойдут на реставрацию старинной кирхи
Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли. Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества
Пострадали два магазина и 17 жилых домов. На Кубани увеличилось число разрушений после ночной атаки БПЛА
В Новороссийске задержали священника, подозреваемого в вербовке жителей в РДК*

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
Вчера, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
«Авторизация через Google — все»
Сегодня, 14:05
«Авторизация через Google — все»
Краснодарцев просят сменить электронную почту на российскую для доступа к госресурсам
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
Сегодня, 09:30 Реклама
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
На «Техносмене-2025» обсудили, как цифровизация меняет индустрию гостеприимства на юге России

Реклама на сайте