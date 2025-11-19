В Ростовской области планируют продавать бензин по паспорту

17 ноября на сайте правительства Ростовской области опубликовали предложение, вошедшее в проект закона «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи моторного топлива». Региональная прокуратура предложила продавать бензин и дизтопливо по паспорту и лицам старше 18 лет. Сейчас запрет действует только для лиц младше 16 лет. Согласно документу, ограничения планируют ввести на АЗС, где персонал работает круглосуточно. На автоматических заправках документы могут проверять дистанционно с помощью средств аудио и видеосвязи, установленных на АЗС.

В прокуратуре рассказали, что сейчас несовершеннолетние могут покупать бензин для кроссовых мотоциклов, питбайков и другого транспорта, которым не имеют права управлять. Предполагается, что запрет не позволит детям выезжать на дороги и усилит безопасность.

«Проект областного закона позволит решить вопросы безопасности дорожного движения на дорогах регионального или межмуниципального значения, принятия мер для предупреждения вреда здоровью детей», — сказано в документе.



Если власти одобрят нормативы, закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Однако в прокуратуре отметили, что для введения такого запрета может потребоваться переходный период.