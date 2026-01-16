«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете». В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram

Депутат заявил, что в Telegram есть анонимные каналы, публикующие незаконную информацию и их нужно заблокировать

Предыстория: 16 января стало известно, что Роскомнадзор частично ограничит работу Telegram. При этом о полной блокировке мессенджера не сообщают. Официальной информации от ведомства пока нет.



Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что полная блокировка Telegram не планируется, так как мессенджер взаимодействует с властями.

16 января член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил НСН, что Роскомнадзор ограничивает работу Telegram из-за медленной блокировки анонимных каналов, которые публикуют «всякую ерунду».



«То, что Telegram взаимодействует с правительством — это хорошо. Но надо выполнять весь комплекс мер. Например, по-прежнему есть анонимные каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ. Если они будут доступны где-то на Филиппинах, наши власти это беспокоить не будет. Такие каналы публикуют откровенное вранье и искажение фактов. Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация», — заявил он.

По словам депутата, Роскомнадзор сообщает о нарушениях и дает платформе время на внесение правок. «Нужно уделить этому внимание, почистить все. Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают. Если нарушения будут устранены, замедление прекратится», — добавил собеседник СМИ.

