«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете». В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутат заявил, что в Telegram есть анонимные каналы, публикующие незаконную информацию и их нужно заблокировать

Предыстория: 16 января стало известно, что Роскомнадзор частично ограничит работу Telegram. При этом о полной блокировке мессенджера не сообщают. Официальной информации от ведомства пока нет.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что полная блокировка Telegram не планируется, так как мессенджер взаимодействует с властями.

16 января член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил НСН, что Роскомнадзор ограничивает работу Telegram из-за медленной блокировки анонимных каналов, которые публикуют «всякую ерунду». 

«То, что Telegram взаимодействует с правительством — это хорошо. Но надо выполнять весь комплекс мер. Например, по-прежнему есть анонимные каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ. Если они будут доступны где-то на Филиппинах, наши власти это беспокоить не будет. Такие каналы публикуют откровенное вранье и искажение фактов. Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация», — заявил он.

Читайте также:

По словам депутата, Роскомнадзор сообщает о нарушениях и дает платформе время на внесение правок.

«Нужно уделить этому внимание, почистить все. Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают. Если нарушения будут устранены, замедление прекратится», — добавил собеседник СМИ.

Раннее Юга.ру писали, кого пустили в «белые списки» сервисов, как они работают и почему до сих пор сбоят.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Интернет Мобильная связь политика Связь Социальные сети Технологии Чиновники

Новости

«Почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет». Краснодарское агентство Ruport запускает курс лекций по рекламе и маркетингу
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете». В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram
В Краснодаре экс-директор детского центра забирал премии у педагогов. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии
Краснодарский суд оштрафовал учителя, который на уроке назвал русских «свиньями»
Погода в Краснодаре и крае: выходные в регионе будут заснеженными, морозными и ветреными
В Краснодарском крае определили места для крещенских купаний. Некоторые купели находятся на пляжах

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Вчера, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Геленджик завалило снегом
Сегодня, 12:08
Геленджик завалило снегом
Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Сегодня, 12:24
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Под Краснодаром откроют новый полигон

Реклама на сайте