В России хотят узаконить мессенджер Max для оформления сотрудников и кадровых документов

Проект предполагает, что платформа получит официальный статус для кадрового документооборота. К нему смогут подключаться внутренние информационные системы работодателей, а также государственная цифровая платформа «Работа в России».

21 января «Интерфакс» сообщил , что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс. Согласно документу, ведомство может узаконить использование мессенджера Max для электронного взаимодействия между работником и работодателем.

В частности, предлагается дополнить статью 22.3 ТК РФ («Взаимодействие работодателя и работника посредством электронного документооборота»), указав, что такая связь может осуществляться в том числе через Max при условии его интеграции с системой работодателя. Также мессенджер можно будет использовать для взаимодействия работника и работодателя через цифровую платформу «Работа в России».

Законопроект также регламентирует практическое применение сервиса. Через Max работодатель сможет предоставлять сотрудникам по их запросу необходимые документы или их копии, а также давать доступ к документам, подписанным простой электронной подписью (сейчас для этого требуется направлять файлы в личный кабинет работника на портале «Госуслуги»).

Через мессенджер также можно будет заключать дистанционные трудовые договоры и допсоглашения. Как отметил источник агентства, закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.