Минцифры собирается ввести систему единого ID для онлайн-платформ. Его привяжут к номеру телефона

Как пояснила замминистра, сейчас ведутся работы по унификации данных и совершенствованию методологии замеров аудитории. Цель — повысить прозрачность и достоверность статистики. К обсуждению уже привлекли представителей индустрии, включая крупные российские онлайн-кинотеатры.

22 декабря «Российская газета» сообщила , что Министерство цифрового развития планирует внедрить единый цифровой идентификатор для пользователей на всех онлайн-площадках. В сообщении говорится, что «инициатива направлена на повышение точности подсчета аудитории и качества медиаизмерений». О нововведении сообщила заместитель главы ведомства Бэлла Черкесова в ходе заседания Общественного совета.

По информации министерства, данные о просмотрах и активности пользователей в соцсетях и на стриминговых сервисах служат важным источником для оценки популярности контента. Ресурсы из реестра Роскомнадзора уже передают обезличенную и зашифрованную статистику компании Mediascope, которая специализируется на измерении телевизионной и интернет-аудитории. В ведомстве подчеркивают, что информация о конкретном пользователе и его персональных предпочтениях остается полностью конфиденциальной — площадки обезличивают данные самостоятельно перед отправкой.

Ключевым изменением станет введение постоянного идентификатора пользователя (ID). Сейчас один человек, использующий несколько устройств, может учитываться в статистике как несколько разных, что искажает реальную картину. Предполагается, что ID будет привязан к номеру телефона, после чего данные будут обезличены и зашифрованы самими интернет-ресурсами. Это позволит более точно оценивать охват аудитории, сохраняя приватность.

Вице-президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Александр Папков указал на сложности, с которыми сталкиваются рекламодатели. По его словам, из-за отсутствия кросс-платформенной синхронизации коммуникации с потребителем часто дублируются, что снижает эффективность и увеличивает стоимость рекламных контактов.

По его мнению, унификация ID — лишь часть решения. Папков считает, что для полноценного результата необходимо создать защищенную систему обмена данными, которая обеспечит прозрачность, достоверность измерений и возможность оценки реального влияния рекламы на продажи, не раскрывая при этом коммерческой информации. Эксперт подчеркнул, что равный доступ к использованию единого идентификатора для всех участников рынка является критически важным условием для развития конкуренции и появления инновационных решений.