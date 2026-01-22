Оранжевое золото. Об абхазских мандаринах сняли документальный фильм. Где смотреть?

Автор телеграм-канала «Южные гедонисты» сняла документалку «Амандарины». Это фильм о том, как эти фрукты появились в Стране души, первых мандариновых садах, сборах урожая и людях, которые их выращивают

16 января состоялась онлайн-премьера документального фильма «Амандарины». Документалку сняла автор телеграм-канала «Южные гедонисты» Анастасия Ткач. Также над фильмом работали оператор Габриель Джобава и монтажер Давид Чакаберия из Гала — «самого нетуристического города Абхазии». «Мандарины — вообще одна из самых противоречивых тем в Абхазии. За кажущейся простотой скрывается разнообразие многослойных сюжетов, вопросов и проблем. Перипетии истории, сложная экономика, культурный пласт и судьбы людей», — говорится в описании фильма. Съемки проходили осенью 2025 года. Всего было 13 полных съемочных дней, а последние кадры досняли 6 января. Итого из 12-часового съемочного материала получился 1,5-часовой фильм.

© Кадр из фильма «Амандарины» Анастасии Ткач

Редактор Юга.ру Мария Журавлева пообщалась с создательницей фильма и узнала, как появилась идея «мандаринового фильма». «Идея родилась год назад, когда я по личным обстоятельствам пару месяцев провела в Абхазии. Тогда я впервые увидела мандариновые сады, посмотрела, как мандарины созревают, как их собирают. Увидела разные сорта (в Абхазии культивируют более 50 сортов мандарина) и прародителя всех абхазских цитрусов — понцирус. Самое большое впечатление на меня произвел карликовый сорт: на маленьких метровых деревьях растут огромные мандарины размером с крупный апельсин». Два года назад Анастасия Ткач написала большую статью об истории абхазских мандаринов для сочинского журнала SCAPP, но после того, как лично увидела ярко-оранжевые сады, решила, что такое стоит рассказывать наглядно. Однако опыта съемок ранее у нее не было. «Это мой первый фильм. У меня никогда не было опыта работы с камерой, монтажом и текстовками для кино. Приходилось интуичить и подглядывать у лучших. Для «Амандаринов» я вдохновлялась фильмом Леонида Парфенова «Ин квеври веритас» про грузинское вино», — поделилась Анастасия.

Автор фильма рассказала, что героев для съемок она заранее не искала: «Просто ехали мимо красивого сада, останавливались, просили снять, и никто не отказывал. И более того — в каждом таком «случайном» саду оказывалась просто невероятная история людей, судеб, которые мы и рассказали в нашем фильме. Также после работы над статьей у меня остался контакт Юрия Рутта. Он организовывает мандариновые сборы, знает многих фермеров и в принципе не понаслышке знаком с тем, как устроена мандариновая индустрия».

Юрий Рутта © Кадр из фильма «Амандарины»

Премьера фильма символично состоялась на фестивале «Мандарин», который второй год подряд проходит в Сухуме на новогодних праздниках. «Мне было очень важно дать премьеру именно в Абхазии. Потому что этот фильм на самом деле не про мандарины. Он про землю и людей, которые на ней живут. И еще очень хотелось, чтобы премьера была не в онлайн-формате. Вы не представляете, как это здорово — видеть живую реакцию людей на то, что ты создал. Как они вздыхают, охают, качают головой, удивляются, смеются — мурашки! Я счастлива», — поделилась Анастасия.

Посмотреть фильм «Амандарины» можно на платформах YouTube, Rutube и VK Video.