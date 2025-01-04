Ростовская область и Краснодарский край стали лидерами по поеданию мандаринов в 2024 году

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В рейтинге РФ по спросу на мандарины Ростовская область заняла первое место, на втором — Краснодарский край

2 января ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета» сообщило, что жители Ростовской области стали покупать мандарины на 26% чаще в 2024 году, чем год назад. Это самый большой показатель среди регионов РФ.

Краснодарский край занял второе место. Мандарины на Кубани покупали на 17% больше, чем в 2023-м. В Новосибирской области — на 11%. 

Читайте также:

Однако в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области спрос на эти цитрусовые упал на 2, 4 и 5% соответственно. При этом в среднем по России спрос на мандарины за год вырос на 7%.

Средняя цена 1 килограмма мандаринов в 2024 году выросла на 17% и составила 249 рублей. В Ростовской области цены выросли на 19%, в Краснодарском крае — на 18%.

Как писали Юга.ру, краснодарцы выбрали лучшие рестораны, кофейни и локации города в 2024 году.

Еда Краснодар Новый год Рейтинги Ростов-на-Дону

Новости

Ростовская область и Краснодарский край стали лидерами по поеданию мандаринов в 2024 году
В мэрии Краснодара рассказали, куда сдавать елки после новогодних праздников
«Они все мертвые будут на воле». В Краснодарском крае начали выпускать спасенных от мазута птиц
Пятна мазута обнаружили у берегов Севастополя. Эколог считает, что это водоросли
В Краснодаре на Московской открыли движение трамваев. Из-за нового провала грунта транспорт не ходил сутки
Пятиметровую елку из мандаринов установили в Абхазии

Лента новостей

Метро, кот-вахтовик, Японский сад, генплан и СВО
1 января, 06:00
Метро, кот-вахтовик, Японский сад, генплан и СВО
Что больше всего читали на Юга.ру в 2024 году
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
27 декабря, 17:05
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 12:33
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте