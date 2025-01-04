Ростовская область и Краснодарский край стали лидерами по поеданию мандаринов в 2024 году

В рейтинге РФ по спросу на мандарины Ростовская область заняла первое место, на втором — Краснодарский край

2 января ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета» сообщило, что жители Ростовской области стали покупать мандарины на 26% чаще в 2024 году, чем год назад. Это самый большой показатель среди регионов РФ.

Краснодарский край занял второе место. Мандарины на Кубани покупали на 17% больше, чем в 2023-м. В Новосибирской области — на 11%.