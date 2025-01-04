Ростовская область и Краснодарский край стали лидерами по поеданию мандаринов в 2024 году
В рейтинге РФ по спросу на мандарины Ростовская область заняла первое место, на втором — Краснодарский край
2 января ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета» сообщило, что жители Ростовской области стали покупать мандарины на 26% чаще в 2024 году, чем год назад. Это самый большой показатель среди регионов РФ.
Краснодарский край занял второе место. Мандарины на Кубани покупали на 17% больше, чем в 2023-м. В Новосибирской области — на 11%.
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Однако в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области спрос на эти цитрусовые упал на 2, 4 и 5% соответственно. При этом в среднем по России спрос на мандарины за год вырос на 7%.
Средняя цена 1 килограмма мандаринов в 2024 году выросла на 17% и составила 249 рублей. В Ростовской области цены выросли на 19%, в Краснодарском крае — на 18%.
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