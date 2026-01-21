Общественный совет по озеленению Краснодара ответил на критику новых правил благоустройства

Член общественного совета по озеленению и экологии Краснодара заявила, что претензии центра по развитию городской среды «Помоги городу» не обоснованы

Предыстория. 19 января основательница и координаторка краснодарского общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова сообщила, что администрация кубанской столицы разработала новые правила благоустройства. Она назвала их скудными по сравнению с другими городами, сырыми и недоработанными.



Также Шувалова заявила, что краснодарский общественный совет по озеленению и экологии никак не принимал участие в разработке правил благоустройства и не делал никаких рекомендаций. 20 января в редакцию Юга.ру обратилась активистка и член общественного совета по озеленению и экологии Марина Репещук. Она заявила, что претензии центра по развитию городской среды «Помоги городу» и лично Елены Шуваловой не обоснованы. Репещук рассказала, что новые правила благоустройства (ПБ) принимаются в соответствии с ФЗ 33. Утвердить их нужно в 2027 году. Краснодар станет первым муниципалитетом, где ПБ примут задолго до требуемого срока.

«Поэтому фактически новые ПБ нашего города, приведенные в соответствие с изменениями в законодательстве, не с чем сравнивать, поскольку другие муниципалитеты их еще не приняли. Так зачем же тогда вводить заблуждение краснодарцев? Почему мэрия Краснодара не откладывает принятие новых ПБ в долгий ящик? Именно для того чтобы выпустить документ, который потом можно будет со всех сторон обсудить общественности, прокуратуре, другим ведомствам и внести правки, чтобы к 2027 году он был максимально полезен городу», — рассказала Репещук. По ее словам, далеко не все общественники недовольны работой администрации по созданию ПБ и готовы в дальнейшем по мере необходимости участвовать в корректировке документа. «Это касается и нашей команды «Транспортная инициатива». Мы сейчас заняты документом планирования. К ПБ приступим позже и трагедии в нынешнем процессе не видим. Всех, кто готов и умеет анализировать документ, призываю вносить в него предложения — времени достаточно. Я с глубоким уважением отношусь и к Анастасии Долгановской, и к Елене Шуваловой и призываю быть честными и объективными, особенно подавая информацию в публичном поле. Ибо как-то странно читать, что администрация в конце года всех огорошила новостью о ПБ, тогда как «Помоги городу», много радеющему за озеленение города, информация была передана аж 2 октября 2025 года», — подытожила Марина Репещук.