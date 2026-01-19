В Краснодаре разработали новые правила благоустройства. Общественники недовольны и требуют изменить их
Краснодарские общественники не согласны с обновленными правилами благоустройства города
19 января в редакцию Юга.ру обратилась основательница и координаторка краснодарского общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова. Она сообщила, что администрация Краснодара разработала новые правила благоустройства.
21 января в 10:00 в актовом зале на улице Калинина, 339 будут проводить публичные слушания по изменению документа. Шувалова заявила, что новые правила очень скудные по сравнению с другими городами, сырые и недоработанные.
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»:
«Что интересно, общественный совет по озеленению и экологии никак не принимал участие в разработке правил благоустройства и не делал никаких рекомендаций. Мы готовим письмо с предложение отклонить проект документа и отправить на доработку», — заявила Шувалова.
Общественники просят прописать в документе, что при вырубке сухих деревьев на их месте обязательно нужно высадить новые.
Истребление амброзии нужно проводить до наступления фазы цветения и обсеменения. На обширных земельных участках следует применять биологический метод борьбы с алергенным сорянком.
На луговых газонах особо охраняемых природных территорий, лесопарков и парков листву запрещено сгребать и вывозить, так как это приводит к выносу органики и обеднению почвы. Необходимо предусматривать вертикальное озеленение закрытых парковок с помощью вечнозеленых и листопадных лиан с целью снижении эффекта локальных тепловых островов.
Тепловые острова — это явление, при котором температура в городах и густо застроенных районах устойчиво выше, чем в окружающих сельских или пригородных территориях, из-за поглощения и удержания тепла строительными материалами (бетон, асфальт), недостатка растительности, выделения тепла от транспорта, кондиционеров и промышленности, а также из-за изменения воздушных потоков. Разница температур может достигать 10-15 °C.
В Краснодаре с 1999 по 2024 год средняя температура воздуха в июле-августе выросла на 9 °C. Площадь островов тепла за этот период увеличилась в два раза.
Также общестенники считают, что в правилах нужно указать, что нельзя допускать складирования строительных и иных материалов и устраивать стоянки на расстоянии ближе 2,5 м от дерева. Размещение горючих материалов — не ближе 10 метров от растительности.
Как писали Юга.ру, в аткябре 2025 года антимонопольная служба заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара.